Preotul paroh Valeriu Roșcan de la biserica din Dragosloveni, județul Vrancea, a anunțat că demisionează din Biserica Ortodoxă Română marți, 30 august, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Valeriu Roșcan este unul dintre preoții care a făcut campanie pro vaccinare Covid-19 în timpul pandemiei, după ce întreaga sa familie, soţie, copii, părinţi, a fost infectată cu COVID 19, iar unul din finii săi a murit din cauza coronavirusului la vârsta de 42 de ani.

"Confruntări dificile mă fac să mă orintez către alt drum"

„Dragii mei, a venit ziua la care nu m-am gândit vreodată, ziua la care vreau să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, ziua în care trebuie să vă spun că plec. După o frumoasă perioadă petrecută în mijlocul dumneavoastră am ales azi să-mi dau demisia din funcția de preot paroh. Am simțit că trebuie să fac o schimbare în viața mea, voi vedea dacă bună sau rea. Confruntări dificile mă fac să mă orientez către alt drum.

Am simțit cu drag biserica lui Hristos, am încercat și cred că am reușit să fac cinste parohiei, am clădit, am trudit și am construit împreună lucruri ce vor dăinui și vor vorbi peste ani despre osteneala noastră. Au fost aproape 18 ani în care am cunoscut oameni frumoși la suflet și trup, oameni vrednici, credincioși, devotați.

Ads

Îmi doresc să păstrați în inimă sfaturile din predicile mele, să vă iubiți unii pe alții. Am plâns, am râs împreună, nu am cum să uit. Rămân același om, blând, povățuitor și calm”, sa spus preotul în mesajul postat pe Facebook.

Potrivit adevarul.ro, acțiunea preotului pro vaccinare anti Covid i-ar fi atras antipatia mai marilor bisericii, care l-au izolat și i-au reproșat implicarea în campania de imunizare, ceea ce ar fi dus la demisie.

Ads