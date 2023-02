Primar din Vrancea, acuzat că a bătut un preot: ”M-a lovit, m-a scuipat și a vrut să stingă țigara pe mine”

Preotul comunei Corbița, Aurel Haliciu, îl acuză pe primarul Emil Tacu că l-a bătut de față cu enoriașii din cauza unei troițe pe care edilul vrea să o demoleze.

“A venit la mine, m-a lovit, m-a scuipat, m-a înjurat și a vrut să stingă țigara pe mine. Am fost la Poliție și am depus plângere, am și martori”, a declarat preotul pentru Vrancea24.

Pe de altă parte, primarul Emil Tacu susține că e un conflict mai vechi, de peste doi ani, și că preotul nu vrea să demoleze o construcție ridicată ilegal.

„E un conflict de doi ani și jumătate, unde dânsul a făcut o construcție ilegală, l-am tot lăsat să-și strângă calabalâcul, m-am deplasat cu viceprimarul, să văd dacă a făcut ceva, am făcut poze, dansul e cercetat și de protoierie, când să plecăm, a venit el, i-am răspuns la Bună ziua și a început: “băi, p…, ai venit să demolezi”, eu i-am spus că nu stric eu, va strica altcineva pe banii tăi, m-a înjurat de mamă, mi-am văzut de treaba mea, l-am sunat pe protopopul de la Panciu, domnul Haliciu minte ca un ordinar, a venit să-i dau adeverință, să-i subventionez sumele cu o adeverință că nu realizează venituri, e un escroc. A fost la poliție, a mințit și acolo ca un ordinar, de ce nu vă spune că l-am scăpat de pușcărie de trei ori când și-a făcut acte pe numele bisericii, am pus batista pe țambal și l-am ajutat ca să nu se ducă la pușcărie”, a declarat Tacu.

Nu este pentru prima oară când edilul este acuzat de agresiune. În iarna anului 2020, imagini revoltătoare au ajuns în spațiul public, primarul comunei vrâncene Corbița, Emil Tacu (PSD), lovește și jignește o femeie care-i cere socoteală pentru mizeria lăsată în fața curții acesteia, mai arată sursa citată.

