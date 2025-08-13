Patriarhia neagă că preoții ar fi fost scutiți până acum de la plata serviciilor medicale și că ar putea avea PFA

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 13 August 2025, ora 15:34
Patriarhia neagă că preoții ar fi fost scutiți până acum de la plata serviciilor medicale și că ar putea avea PFA
Patriarhia neagă că preoții sau călugării ar fi beneficiat de gratuitate la servicii medicale FOTO Patriarhia.ro

Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate, transmite Patriarhia Română miercuri, 13 august, după ce în presă a apărut informaţia că, de la 1 septembrie, monahii nu vor mai beneficia de servicii medicale gratuite. În răspunsul Patriarhiei se arată că această gratuitate sau excepţie nu a existat.

Precizarea Patriarhiei privind modificările legislative referitoare la asigurarea medicală a personalului clerical şi monahal survine în urma „informaţiilor false” vehiculate recent în spaţiul public cu privire la presupusa pierdere, începând cu data de 1 septembrie, a calităţii de persoană asigurată în sistemul de sănătate de către preoţi şi personalul monahal.

„Preoţii nu au fost niciodată exceptaţi de la plata contribuţiilor de sănătate şi nu au beneficiat de servicii medicale gratuite fără contribuţie. Atât personalul clerical, cât şi majoritatea monahilor sunt angajaţi ai unităţilor de cult şi achită, ca orice alt angajat din România, impozite şi contribuţii la salariu, fără a beneficia de nicio scutire specială”, subliniază Patriarhia.

Sursa citată precizează că monahii care nu realizează venituri - fie din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, fie aparţinând altor culte religioase recunoscute (prin asimilare) - beneficiază de asistenţă medicală gratuită asemenea altor cetăţeni fără venituri.

Mai mult, Patriarhia spune că monahii nu pot realiza venituri din PFA, deoarece nu pot deţine legal unul, iar BOR nu are contracte de prestare servicii cu PFA.

„Dacă în cazul asistaţilor sociali dreptul la asigurare se acordă pe baza unui dosar depus la primărie, pentru personalul monahal această procedură este realizată prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Condiţia esenţială rămâne aceea de a nu realiza niciun fel de venituri. Afirmaţia conform căreia monahii ar realiza venituri în regim de PFA (persoană fizică autorizată) este complet falsă şi contravine în mod direct Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, care interzice clericilor şi monahilor desfăşurarea de activităţi economice. Aşa cum prevede articolul 1 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult: „Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului”. Aceste activităţi nu sunt desfăşurate de persoane fizice autorizate (PFA), contrar celor afirmate eronat în unele materiale de presă”, se afirmă în comunicat.

