Cum a refuzat antrenorul care a promovat cu Gloria Buzău două oferte din prima ligă. Promovarea s-a jucat cu Marcel Ciolacu în tribună

Andrei Prepeliță (38 de ani) este antrenor la FC Buzău din iunie 2023 și a reușit promovarea în prima ligă.

După victoria de marți cu Unirea Slobozia, scor 3-0, în care s-a obținut promovarea cu Marcel Ciolacu în tribună, premierul fiind din Buzău, Andrei Prepeliță a spus că avea drept obiectiv accederea în Superliga României.

Acesta a mărturisit că vara trecută a refuzat două oferte de la echipe din primul eșalon pentru a o prelua pe FC Buzău.

”O promovare istorică, să spun. Având în vedere că Gloria nu a mai fost de 15 ani în Liga 1. Ne-am asumat acest obiectiv de la începutul campionatului. Cred că am fost printre puținele echipe care, declarativ, ne-am asumat această povară. A cântărit greu. Presiune pe jucători. Dar, era clar că dacă am coborât de la Liga 1, la Liga 2, nu-mi doresc decât să revin cât mai repede în primul eșalon.

Cu bune și cu rele a fost sezonul ăsta. Meciuri bune, altele mai puțin bune. Nu am avut un lot în momentul în care am preluat echipa și a trebuit să facem o echipă nouă. Pe fugă. Au fost și decizii bune, și decizii mai puțin inspirate.

Trebuie să fim realiști. Eu cunosc foarte bine Liga 1. Din 25 de sezoane, și ca antrenor, și ca jucător, 23 sunt acolo. Trebuie să formăm o echipă bună împreună cu jucătorii pe care-i avem. Mai aducem ceva jucători, care să aducă un plus. Facem o pregătire bună și să fim o echipă care să se poată bată pentru orice punct.

(n.r. Rămâneți la FC Buzău și la anul?) Da. Am ales să vin în Liga 2, neavând licența PRO... Au fost toate acele probleme cu licențele. Eram sătul. Am avut o discuție în vară cu două echipe din Liga 1, dar am ales să vin la Liga 2 și să urc în Liga 1 și să beneficiez de acea derogare care se dă antrenorilor care promovează”, a spus Andrei Prepeliță pentru Sport.ro.

