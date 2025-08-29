Presa din România: serviciul pe care toți îl vor gratuit, dar care costă enorm

Presa este, în România, în ochii consumatorilor, un serviciu gratuit. Cu toate acestea, conținutul nu pică din cer, nu apare din neant. Costă. Și costă al naibii de mult. Paradoxal, deși salariile din presă sunt mici, comparativ cu alte domenii de activitate (iar în presa centrală e totuși bine, comparativ cu presa locală!), ai nevoie de o echipă mare. Iar aici nu e vorba doar de cantitate. Ca să produci mai mult decât știrile zilei, unde competiția e uriașă, ai nevoie de oameni specializați pe domenii. Care costă, ceea ce e și normal, și care sunt din ce în ce mai greu de găsit. Ba mai mult, bomboana de pe colivă, ai nevoie de oameni dispuși să facă munca asta titanică: dispuși să lucreze weekenduri, sărbători, ture care fie încep în creierii dimineții, fie se termină noaptea târziu, care au capacitatea să lucreze sub presiune și să fie expuși 8 ore pe zi la toate nenorocirile pământului.

Doar în ultima lună s-a discutat despre două evenimente din industria media: vânzarea G4Media către Radu Budeanu și închiderea Panorama.ro. Ocazie cu care s-a vorbit din nou despre supraviețuirea jurnaliștilor. Despre sursele de finanțare. Despre cum cititorii donează prea puțin presei, despre cum încrederea în presă scade cu fiecare an care trece, despre cum proiectele speciale (banii proveniți de la companii private în schimbul unor servicii editoriale) sunt tot mai puține de când cu influencerii, despre banii care intră în redacții în timpul campaniilor electorale. Și e o discuție foarte bună. Pentru că se aruncă adesea cu pietre în presă (uneori pe bună dreptate, alteori nu) fiindcă oamenii pur și simplu fie nu înțeleg cum funcționează, fie o bagă pe toată în aceeași oală.

Ads

Presa online - la mâna Google

Dacă Google nu te iubește, traficul tău se duce la păscut. Asta așa, în puține cuvinte. Dacă nu ai trafic, ajungi în groapa clasamentului, iar banii din publicitate scad dramatic. Da, urmărești click-uri. E crudul adevăr. Fără ele, nu exiști, ești irelevant. Așa ajung unii să cadă în patima clickbait-ului. Nu e o soluție pe termen lung, fiindcă cititorii nu sunt proști. Știu și argumentul ”faceți conținut de calitate că o să intre oamenii”. Da și nu. Ok, produci câteva materiale catalogate ca fiind ”de calitate” pe zi, însă pe un site generalist de știri se publică sute de știri zilnic. Sunt foarte multe evenimente pe care le acoperă în anumite zile o mână de oameni. La propriu. Se grăbesc, lucrează sub presiune. ”Dar de ce se grăbesc, domnule? Să le documenteze bine, apoi să le publice”. Fiindcă dacă ești al 15-lea site care a dat știrea că a murit Ion Iliescu, e aproape ca și cum n-ai fi dat știrea (Google, remember?). E o goană pentru întâietate, pentru clasament, pentru a fi măcar în primii cinci.

Ads

Graba asta te determină să faci erori. Unele grave, unele mărunte. Nu ai timp să verifici totul cu lux de amănunte. Declarațiile se transcriu în timp real. Da, iese Bolojan la conferința de presă și jurnaliștii fac live text, adică scriu în timp real. Dacă vi se pare ușor, vă invit să faceți acest exercițiu. Doar cinci minute.

”Prea multe bannere pe site!! Ce e cu atâta reclamă??”

Primim uneori astfel de mail-uri, cititori nemulțumiți că sunt poluați vizual de cantitatea de reclame. Nu îi condamn. Însă e o sursă de venit. Esențială chiar. Noi, la Ziare, avem și opțiunea unui abonament fără astfel de reclame. Citiți pe site ce doriți fără să apară un singur banner. Costă 5 lei pe lună. Știți câți utilizatori îl plătesc? Cam 130, cu aproximație. Din circa 3 milioane de unici pe lună.

Că tot am ajuns la surse de finanțare, în trecut proiectele speciale reprezentau de asemenea o sursă de venit. Care s-a tot subțiat. Practic, companiile private plăteau diverse publicații pentru conținut editorial. Dar nu ca un simplu advertorial. De exemplu, o bancă plătea pentru o rubrică dedicată educației financiare. Puteau fi articole scrise, interviuri, podcasturi, utilitare etc. Doar că acum companiile private preferă să aloce bugetele influencerilor. E mai simplu să dai scroll pe TikTok și să te lipești de un videoclip de 60 de secunde al influencerului tău preferat. Asta e realitatea actuală și cine nu se adaptează, pierde trenul.

Ads

”Pe voi vă plătește X!”

Dacă jurnaliștii ar primi un leu pentru fiecare astfel de remarcă, ar fi bogați. Am auzit de toate, în toate circumstanțele. Că ne plătește guvernul elen să scriem postări despre Grecia vara, că ne plătește Ursula să scriem despre Uniunea Europeană, oculta mondială, marțienii și Baba Vanga. Serios că le-am auzit pe toate.

Da, în timpul campaniilor electorale, presa are contracte cu partidele politice. Care cumpără fie bannere, fie conținut editorial. Însă acestea sunt marcate! Nu e un secret, nu e tabu, apar pe site cu mențiunea ”Publicitate electorală”. Da, există și presă care nu face asta, care nu marchează. Dar asta nu înseamnă că e un fenomen general. Nu toate publicațiile fac asta! O altă percepție greșită este că, dacă în timpul campaniei electorale, o redacție are un contract cu un partid (deși, apropo, de regulă cam au cu aproape toate), ”nu mai are voie” să scrie nimic negativ despre membrii formațiunii politice. Altă chestiune eronată. Contractul cu pricina are niște clauze, ca orice contract. Care vizează strict serviciul oferit. Nu are legătură cu restul conținutului de pe site. Repet, faptul că în anumite trusturi de presă patronii au simpatii și legături politice care se transformă în ”ordin pe unitate” nu înseamnă că așa e peste tot.

Ads

Resursa umană

E tot mai greu să găsești oameni care să dorească să lucreze în presă și care să fie nu extraordinari, ci măcar decenți. Ca să ai conținut diversificat, pe care să-l duci mai departe de o simplă știre, ai nevoie de oameni specializați pe un domeniu: economic, politic, internațional, sport, tech etc. Pentru că din ce în ce mai multe redacții nu își permit o echipă mare, mai ales dacă vorbim de presă online, nu televiziune, ajung să aibă mai puțini și ”buni la toate”.

Mai apoi, e foarte solicitant. Se lucrează de la prima oră până noaptea târziu, în fiecare zi, nu contează că e weekend, că e Crăciun, că e Revelion. Sigur, pe ture, împărțiți, cu recuperări și tot tacâmul, însă asta e presa. Cum ar fi să deschideți televizorul într-o zi și să nu existe jurnalul de știri? Să aveți un mesaj cu ”Noi suntem liberi, că e Crăciunul”. Sau să vă urcați în mașină, de Paște, în drum spre rude, și să nu auziți decât un mesaj înregistrat cu ”Suntem și noi la grătar, Paște Fericit!”. Nu mai spun de expunerea 8 ore pe zi la toate nenorocirile din lumea asta. Cu lux de amănunte. Cu poze explicite. Care nu se distribuie publicului larg de cele mai multe ori fiindcă există niște norme. Dar jurnaliștii văd cadavre carbonizate în urma incendiilor, corpuri mutilate după accidente și așa mai departe. Iar resursa umană nu înseamnă doar jurnaliști. Ai nevoie de programatori, că îți pică site-ul și s-a terminat distracția, ai nevoie de vânzări, de HR, de contabil, de avocat, ca în orice altă companie.

Presa din România nu e deloc perfectă. Dar nici nu m-aș grăbi să dau cu pietre în ea.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads