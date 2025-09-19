Prescrierea faptelor mai șterge un amplu dosar de corupție. Cum ar fi primit șefi din poliție șpăgi în vacanțe, motorină, secrete de stat sau contracte fictive de închiriere

Un dosar de corupție în care un fost șef al Direcției Generale Anticorupție Prahova, Constantin Ispas, fostul adjunct al șefului IPJ Prahova Adrian Rădulescu și ofițerul BCCO Ploiești Emanuel Saghel au fost trimiși în judecată de către DNA sub acuzații de trafic de influență, luare de mită, cercetare abuzivă, divulgarea informațiilor secrete de stat, sustragere sau distrugere de înscrisuri și șantaj s-a încheiat prin prescrierea faptelor, după ce timp de aproape nouă ani s-a aflat pe rolul instanței de judecată.

Tribunalul Prahova a dispus, vineri, încetarea procesului penal într-un dosar în care foști șefi din Poliție fuseseră trimiși în judecată pentru corupție. Magistrații au constatat că a intervenit prescripția răspunderii penale în dosarul trimis în judecată de DNA în decembrie 2016, în care inculpați erau un fost șef al Direcției Generale Anticorupție (DGA) Prahova, Constantin Ispas, fostul adjunct al șefului IPJ Prahova Adrian Rădulescu și ofițerul BCCO Emanuel Saghel, alături de o a patra persoană.

În dosarul trimis în judecată în urmă cu aproape nouă ani și care nu a trecut de stadiul de fond, instanța a acordat zeci de termene, inclusiv numeroase amânări ale pronunțării.

Acuzațiile DNA

Conform rechizitoriului DNA, în aprilie 2010, șeful de la acea dată al Serviciului Județean Anticorupție Prahova din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Constantin Ispas, a pretins și, în perioada aprilie 2010 – februarie 2011, a primit, de la un denunțător, câte 10.000 de euro, în două tranșe, și ajutor financiar pentru o societate comercială deținută de un apropiat al său. Ajutorul financiar a constat într-un împrumut în sumă de 200.000 de lei și încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a unui imobil, proprietatea denunțătorului, pentru a-i crea posibilitatea societății să obțină un credit bancar. În realitate, banii pentru imobil nu au fost achitați.

Aceste avantaje patrimoniale au fost pretinse și primite de inculpat pentru a-l determina pe un ofițer coordonator din BCCO Ploiești să instrumenteze, într-o anumită direcție, un dosar penal, astfel încât să se creeze o situație favorabilă denunțătorului, cercetat în cauza respectivă, notau procurorii.

DNA îl acuza, de asemenea, pe fostul șef al DGA Prahova că în perioada 2010-2013, folosindu-se de influența conferită de funcția pe care o avea, în mod repetat, i-a determinat pe administratorii a două firme să creeze avantaje materiale altor societăți comerciale (având ca obiect de activitate comercializarea de produse petroliere), primind în schimb, de la reprezentantul acestora din urmă, foloase materiale. Anchetatorii au constatat pe parcursul cercetărilor că Ispas a primit de la acei oameni de afaceri 58.500 de lei, reprezentând câte 1.500 de lei pentru fiecare dintre cele 39 de tranzacții cu produse petroliere derulate de firmele favorizate, dar și sume de bani sau motorină pentru alimentarea propriului autoturism, în cuantum de aproximativ 2.000 de lei lunar, de la începutul anului 2009 și până la sfârșitul anului 2012.

Printre foloasele de care a beneficiat șeful DGA Prahova se numărau și, conform procurorilor, furnizarea, în mod repetat, de agregate minerale exploatate în cadrul unei balastiere, echivalentul a 45-50 de basculante, dar și transportul unor baloți de lucernă sau grâu, din zona Urlați, la o fermă pe care o administra în fapt Constantin Ispas.

Nu în ultimul rând, șeful DGA Prahova era acuzat că a primit de la oamenii de afaceri pe care îi proteja plata unei vacanțe în valoare de 2.000 de euro, pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, în vara anului 2011.

Procurorii susțineau, de asemenea, că, în ianuarie și februarie 2013, Constantin Ispas și Adrian Rădulescu, în calitate de ofițer în cadrul Serviciului Județean Anticorupție Prahova, au recurs la amenințări și au făcut promisiuni pentru a determina mai mulți administratori de firme să formuleze denunțuri împotriva unor ofițeri de poliție de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Prahova care au instrumentat dosarul în care era vizat denunțătorul, iar denunțurile astfel obținute au dus la constituirea a două cauze penale în care ofițerii din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Prahova au fost delegați să facă cercetări.

”La data de 18 august 2015, cu ocazia perchezițiilor efectuate, procurorii anticorupție au găsit în imobilele proprietatea șefului Serviciului Județean Anticorupție Prahova 13 documente ce conțineau informații secrete de stat, înscrisuri de natură a afecta activitatea unor persoane juridice. Acesta le deținea, fără drept, în afara atribuțiilor sale de serviciu. Cu aceeași ocazie, au fost descoperite 29 înscrisuri care conținea informații secrete de stat de natură a afecta activitatea unor persoane juridice, sustrase în mod repetat de inculpat în perioada 1 decembrie 2004-18 septembrie 2012, în calitate de ofițer de poliție, în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, preciza DNA.

În ceea ce îl privește pe fostul șef din BCCO Ploiești, procurorii DNA au formulat acuzații potrivit cărora, în perioada anilor 2014-2015, Emanuel Saghel, lucrând în baza delegărilor de competență dispuse de D.I.I.C.O.T. Ploiești, ”a constrâns un jurnalist, prin amenințare, direct sau prin interpuși, cu constituirea de dosare penale și luarea unor măsuri preventive față de acesta, în scopul de a-l determina pe de o parte să nu mai editeze și să nu mai publice materiale de presă compromițătoare la adresa sa, iar pe de altă parte, să compromită un magistrat prin formularea unor denunțuri împotriva acestuia”.

Saghel era, de asemenea, suspectat că, în prima jumătate a anului 2011, a pretins prin intermediul lui Ristea Constantin-Sebastian, și el inculpat în același dosar, un comision de 10% dintr-o sumă de bani pe care un administrator de firmă urma să o recupereze în contextul unui dosar penal, banii fiind acceptați ulterior.

”În acest sens, în dosarul respectiv, inculpatul a desfășurat acte de urmărire penală cu celeritate astfel încât suma de bani reprezentând prejudiciul în respectiva cauză penală să fie recuperată de omul de afaceri. Ulterior, după ce respectiva cauză a fost declinată Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, inculpatul Saghel Mihail Emanuel i-a pretins în continuare omului de afaceri comisionul menționat, precum și prelucrarea a 3-4 mc bușteni (operațiune evaluată la suma de 300 – 400 lei) și uscarea unei cantități de 0,5 mc de cherestea al cărei cost a fost evaluat la 40 – 50 euro/mc, pentru a determina un ofițer de poliție din cadrul I.P.J. Prahova – S.I.F. să soluționeze cu celeritate dosarul respectiv, astfel încât suma de bani, reprezentând prejudiciul în respectiva cauză penală, să fie recuperată”, menționa DNA.

În 18 august 2015, la perchezițiile făcute de procurorii anticorupție la domiciliul lui Emanuel Saghel, anchetatorii au descoperit 17 documente care conțineau informații secrete de stat, înscrisuri de natură a afecta activitatea unor persoane juridice, pe care acesta din urmă le deținea fără drept, în afara atribuțiilor sale de serviciu. Cu aceeași ocazie, au fost descoperite 39 de înscrisuri care conțineau informații secrete de stat de natură a afecta activitatea unor persoane juridice, sustrase în mod repetat de Saghel în perioada 15 februarie 2005 – 8 septembrie 2010, în calitate de ofițer de poliție, în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

