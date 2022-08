Un primar corupt care a primit mite în cuantum de 1 milion de euro stă „la coadă” alături de niște hoți de calorifere, trei traficanți de minori, un italian care a țepuit Ministerul Agriculturii și niște evazioniști, toți urmărind să scape de dosare ca urmare a deciziei Curții Constituționale privind prescripția.

ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept le-a conexat pe toate cele 16 cauze la dosarul inițial, cu numărul 1341/1/2022, în care un inculpat pentru delapidare cu un prejudiciu de numai 7.500 de lei vrea ca magistrații să-l lase-n pace.

Toate cele 17 cauze se vor discuta în ședința din 25 octombrie 2022. Decizia pe care judecătorii ICCJ o vor lua atunci va fi valabilă în toate dosarele în care s-a dispus suspendarea procesului până la lămurirea chestiunii de drept.

Altfel spus, nu numai cei 17 vor beneficia de soluția ICCJ, ci și alți inculpați VIP, precum oamenii lui Sorin Oviviu Vîntu (Zizi Anagnastopol, Ionuț Eftime și Gheorghe Șupeală), dar și Vanessa Youness.

Mai departe, decizia ICCJ poate invocată în căi extraordinare de atac precum contestația în anulare de alte VIP-uri precum Elena Udrea, Lucian Duță, Tudor Pendiuc sau Sorin Oprescu, asta dacă va fi una favorabilă inculpaților.

Lista prescripției: cine stă la coadă pentru a scăpa de răspunderea penală

Ziare.com prezintă lista detaliată a dosarelor conexate la Înalta Curte pe rolul Completului pentru delegarea unor chestiuni de drept în vederea clarificării impactului deciziei CCR pe tema prescripției.

1341/1/2022 – Primul dosar de pe rolul ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, pentru a clarifica:

„Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripție al actelor de procedură sunt norme de drept substanțial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului tempus regit actum”.

„Dacă art. 155 alin. I Cod penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 - 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă”.

Este vorba de un dosar în care Vasile Mihai este inculpat pentru delapidare, iar SC General Impex 2010 SRL este parte civilă. În primă instanță, Vasile Mihai a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 1, pe data de 16.02.2022, la de 1 an și 6 luni închisoare cu suspendare pentru delapidare – dosar 2498/299/2021. De asemenea, a fost obligat să plătească 7.500 lei la care adaugă dobânda legală în cuantum de 2% / an, plus 3.000 de lei cheltuieli de judecată.

Se pune problema dacă s-a împlinit sau nu termenul de prescripție de 5 ani pentru infracțiunea de delapidare, având în vedere că în perioada 2018-2022 CCR a spus că România nu a avut legislație pentru întreruperea prescripției.

Funcționari corupți care au delapidat CFR și Poșta Română

1344/1/2022 – Daniela Mălureanu, condamnată în primă instanță la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală din culpă de către Judecătoria Sectorului 1, pe data de 31.01.2022.

„Raportat la momentul pretinsei date a săvârșirii infracțiunii și anume 11.12.2012, în accepțiunea sa, termenul de prescripție al răspunderii penale s-a împlinit la data de 11.11.2017, sens în care solicită încetarea procesului penal și lăsarea nesoluționată a acțiunii civile”, se arată în cererea atașată la dosar.

1346/1/2022 – Răzvan Gabriel Buhuș, condamnat în primă instanță la 1 an de închisoare cu suspendare pentru furt, pe data de 21.01.2022, la Judecătoria Sectorului 2, în dosarul 12688/300/2020.

„Inculpatul este acuzat că a săvârșit fapta la data de 28.03.2017, termenul de prescripție generală pentru fapta de furt este de 5 ani, existând posibilitatea să se fi împlinit termenul de prescripție generală”, se arată în dosar.

1348/1/2022 – Cezar Leonard Dumitru, condamnat în primă instanță la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru delapidare în formă continuată la Poșta Română. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 pe data de 12.04.2022 în dosarul 17245/300/2021.

„Inculpatul este acuzat că a săvârșit fapta de fals în înscrisuri sub semnătură privată în perioada septembrie-noiembrie 2014, iar termenul de prescripție a răspunderii penale este de 5 ani”, se arată în dosar.

1506/1/2022 – Gavriş Teodor Alexandru și alți 14 inculpați condamnați pentru infracțiuni de corupție la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR S.A. Pedepsele pronunțate de Tribunalul București pe data de 02.09.2019 sunt cuprinse între 8 luni de închisoare și 2 ani de închisoare, toate cu suspendare, pentru abuz în serviciu, luare de mită și primire de foloase necuvenite în dosarul 12586/3/2015. Este vorba despre fapte comise în perioada iunie-iulie 2014 și constau în fraudarea procedurilor interne de achiziție care vizau achizițiile în regim de urgență la CFR.

1396/1/2022 – Fane Grecu și alți 13 inculpați condamnați pentru evaziune fiscală la Tribunalul Călărași în dosarul 1778/116/2016 pe 18.02.2022. În proces s-a ridicat problema dacă în cauzele anterioare anului 2018 se aplică sau nu decizia CCR din 26 mai 2022.

1415/1/2022 – Vesea Mircea Ioan, Baltsavias Spyridon și alți 14 inculpați condamnați în primă instanță pentru evaziune fiscală de Tribunalul Bihor în dosarul 1502/111/2018, pe data de 18.02.2022. Un singur inculpat a primit 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, restul au fost obligați să plătească amenzi penale.

Se ridică problema: „Dacă pentru infracțiunile anterioare datei de 25.06.2018 este aplicabilă doar prescripția generală, fără luarea în considerare a cauzelor de întreruprere a termenului de prescripție care au intervenit anterior datei de 25.06.2018 și uterior dateo de 30.05.2022 sau este aplicabilă și prescripția specială, luând în considerare principiul tempus regit actum?”.

1446/1/2022 - Anghel Gheorghe și alți 13 inculpați condamnați de Tribunalul Olt pentru constituire de grup infracțional organizat pe data de 10.04.2020 în dosarul 4932/104/2013*.

Pedepsele pronunțate de prima instanță sunt cuprinse între 1 an și 6 luni și 4 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Inculpații sunt foști funcționari ai unei primării din județul Olt, care ar fi fraudat bugetul instituției la care lucrau cu facturi și chitanțe false. Cum faptele sunt din perioada 2005-2012 se pune problema dacă infracțiunile s-au prescris sau nu.

Traficanți de minore și hoți de calorifere

1465/1/2022 – Grăjdeanu Mihai Adrian, Grăjdeanu Eugraf și Papari Arabela Cristina, condamnați de Tribunalul Brașov la pedepse cuprinse între 3 și 6 ani de pușcărie pentru trafic de minori și proxenetism, fapte din perioada 2005-2016, în dosarul 49/1372/2019. Se pune problema dacă faptele s-au prescris sau nu.

1490/1/2022 - Popa G. Marius Răzvan și alți 10 inculpați condamnați pentru evaziune fiscală de Tribunalul Călărași pe data de 28.06.2019 în dosarul 1210/116/2016. Condamnările în primă instanță variază între 2 și 6 ani de pușcărie, iar inculpaților li s-a pus sechestru în vederea recuperării prejudiciului pe 6.694.995 lei. Cei 11 sunt acuzați că în perioada 2008-2010 au înregistrat în evidențele contabile operațiuni fictive de 18 milioane de lei plus TVA de aproape 4 milioane de lei.

„Viața a arătat însă că nu întotdeauna tragerea la răspundere penală și pedepsirea infractorilor se pot face în timp util, iar trecerea timpului produce consecințe cae pot afecta utilitatea constrângerii penale. În aceste situații, din rațiuni de politică penală, a fost reglementată instituția prescripției penale”, a arătat judecătorul în motivarea deciziei de sesizare a ICCJ.

1492/1/2022 – Bandi Ştefan Andrei și alți 3 inculpați condamnați în primă instanță pentru furt, de Judecătoria Sectorului 4, pe data de 04.06.2021, în dosarul 26930/4/2018. Procurorii au reținut în rechizitoriu că pe data de 26.09.2014 inculpații au furat dintr-un magazin 8 calorifere și o aplică de exterior „Milano”. Acum, susțin că faptele s-au prescris.

1495/1/2022 – Măniceanu Liviu Florin, condamnat în primă instanță pe data de 05.04.2022 la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, de către judecătorii de la Judecătoria Sectorului 3 în dosarul 9448/301/2021.

Un italian care a țepuit România și UE cu 8 milioane de lei

1554/1/2022 - Fedele Giuseppe, condamnat în primă instanță de Tribunalul Mehedinți la 4 ani de pușcărie pentru fraudă cu fonduri europene în dosarul 2024/101/2019. Italianul spunea că se ocupă cu înființarea unei plantații viticole „la cheie” și a obținut fraudulos fonduri de 8.616.856 lei de la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură.

1576/1/2022 - Iancu Claudiu Florin și Pană Marian, condamnați pentru furt de Judecătoria Alexandria la 3 ani de închisoare, respectiv 5 ani și 10 luni de închisoare pentru furt calificat, ultimul în stare de recidivă.

1577/1/2022 - Duţă Ionela și Fileaţă Dorina - prima fiind condamnată pe fond de Judecătoria Sectorului 1 la 1 an și 5 luni pentru înşelăciune, iar cu privire la a doua fiind dispusă soluția de renunțare la aplicarea pedepsei, tot pentru înșelăciune. Dosarul 18341/299/2021 a ajuns pe rolul Curții de Apel București.

1578/1/2022 - Mladin Adrian, fost primar al comunei Jilava, condamnat de Tribunalul București la pedeapsa de 6 ani de pușcărie pentru luare de mită în dosarul 41724/3/2017, pe data de 17.08.2021.

1604/1/2022 – George Dumitrescu, Săraru Ionică și alți 9 inculpați condamnați în primă instanță, la Tribunalul Argeș la 2 ani și 6 luni și 6 ani de închisoare pentru evaziune fiscală de 10 milioane de lei.

CCR: Între 2018 și 2022 nu a existat legislație pentru întreruperea prescripției

România nu a avut legislație care să întrerupă cursul prescripției între data de 26 aprilie 2018 când CCR a pronunțat prima decizie de neconstituționalitate a prevederilor art 155 și 26 mai 2022, când a constatat că Legiuitorul nu a făcut nimic pentru a pune în acord normele de drept cu decizia instanței de control constituțional, se arată în motivarea deciziei CCR, publicată în Monitorul Oficial.

Ziare.com prezintă paragrafele relevante din decizie, mai exact cele referitoare la perioada de timp care s-a scurs între aprilie 2018 și mai 2022:

„Curtea constată că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absența intervenției active a legiuitorului, obligatorie potrivit art.147 din Constituție, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.

Curtea constată că o astfel de consecință este rezultatul nerespectării de către legiuitor a obligațiilor ce îi revin potrivit Legii fundamentale și a pasivității sale, chiar și în ciuda faptului că deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție semnalau încă din anul 2019 practica neunitară rezultată din lipsa intervenției legislative.

De asemenea, Curtea subliniază că rațiunea care a stat la baza pronunțării Deciziei nr.297 din 26 aprilie 2018 nu a fost înlăturarea termenelor de prescripție a răspunderii penale sau înlăturarea instituției întreruperii cursului acestor termene, ci alinierea dispozițiilor art.155 alin.(1) din Codul penal la exigențele constituționale. Astfel, Curtea observă că termenele de prescripție generală reglementate de dispozițiile art.154 din Codul penal nu sunt afectate de deciziile Curții Constituționale”, se arată în motivarea deciziei CCR din data de 26 mai 2022.