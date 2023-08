Președintele care a sărutat pe gură o fotbalistă n-a mai rezistat: ”S-a întâmplat ceva între o jucătoare şi mine”

Într-o înregistrare video publicată în după-amiaza zilei de luni, Luis Rubiales, preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, şi-a cerut scuze pentru că a sărutat-o pe gură pe Jennifer Hermoso, fapt ce a stârnit o adevărată controversă în Spania.

"Ne aflam într-un moment istoric, una dintre cele mai frumoase zile din istoria fotbalului spaniol. Am muncit foarte mult în cadrul Federaţiei şi suntem foarte mândri. S-a întâmplat ceva între o jucătoare şi mine, ceva ce regret.

Aş vrea să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat. Noi doi avem o relaţie minunată, la fel ca şi cu celelalte jucătoare. Am făcut o greşeală, trebuie să recunosc. Nu am vrut să fac rău într-un moment de euforie. Aici, am trăit-o ca pe ceva firesc, dar afară s-a transformat în agitaţie. Asta a avut prioritate faţă de sărbătoare şi faţă de meritul care revine echipei", a spus el.

În imaginile filmate pe podiumul de pe stadionul ANZ din Sydney se vede clar cum Rubiales o sărută pe gură pe jucătoare în timp ce îi ţine capul în mâini. Preluate de presa spaniolă, imaginile s-au răspândit rapid în social media, ceea ce a provocat critici pe scară largă la adresa lui Rubiales. Videoclipul a fost între timp eliminat de pe Twitter.

