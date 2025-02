Preşedintele Braziliei îl acuză pe Trump că vrea „să pozeze ca împărat al lumii”. Ce îi recomandă Lula da Silva liderului american

Preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva îl acuză joi, 20 februarie, pe omologul său american Donald Trump de faptul că vrea să pozeze ca împărat al lumii şi-i cere să respecte suveranitatea ţărilor, relatează AFP.

Luiz Inácio Lula da Silva mai spune că Trump a fost ales să guverneze SUA, nu să guverneze lumea.

”Democraţia cucerită după al Doilea Război Mondial este un parametru şi un exemplu al celei mai bune guvernări pe care am avut-o în ultimii 70 de ani, dar (Trump), prin felul în care acţionează, încearcă să pozeze ca împărat al lumii”, denunţă într-un interviu acordat unui post local de radio, Radio Tupi, şeful statului brazilian.

🇺🇸"EMPEROR OF THE WORLD"

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva on Thursday accused Donald Trump of wanting to "become an emperor of the world. pic.twitter.com/aqKilIPFu3