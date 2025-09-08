Prezența surprinzătoare a unui președinte european în Craiova. “Nu a venit să-l vadă lumea”

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 17:15

Prezența surprinzătoare a unui președinte european în Craiova. “Nu a venit să-l vadă lumea”
Președintele Cehiei FOTO captură YouTube/ KINO Club

Președintele Cehiei, Petr Pavel, ar fi fost văzut în România.

Liderul Cehiei și-ar petrece vacanța la noi în țară și ar fi fost văzut în Craiova, explorând zona pe motocicletă, potrivit Libertatea, care citează surse din domeniul securității naționale.

Pavel este cunoscut pentru pasiunea pentru motociclete și ar călători alături de garda personală și de echipe de protecție românești, scrie sursa citată.

Și pe rețelele sociale au apărut imagini și informații despre vizita președintelui Cehiei în România.

„Aia de lângă el sunt un translator (presupun eu, domnul cu părul lung) și dispozitivul de securitate. Strada nu e deloc pustie, e o zonă de case aproape de centrul Craiovei. Domnul Pavel se deplasa dinspre centrul Craiovei spre parcul N. Romanescu. Nu vei găsi niciun fel de informații publice privind prezența sa în România, pentru că nu a venit să-l vadă lumea, ci în vacanță. L-am văzut (și nu mi-a venit să cred) pur și simplu pentru că trecea prin fața casei în care locuiesc. În mână are un aparat de fotografiat”, a scris cineva pe X.

Președintele Cehiei ar urma să părăsească țara noastră peste câteva zile.

