Interimatul lui Ilie Bolojan

Inevitabilul s-a produs și, la presiunea partidelor politice aflate în opoziție, precum și a unei bune părți din mass-media, Klaus Iohannis și-a dat demisia din funcția de președinte al României. Flancat de un șirag de steaguri tricolore, cu un discurs ce a părut desprins din celebrul episod ”Sistemul m-a învins” al președintelui Emil Constantinescu, Iohannis a azvârlit pentru ultima dată paltonul pe capota mașini, a abandonat funcția de președinte și a aruncat România într-un haos politic și instituțional cu consecințe greu de estimat în acest moment.

Speriat de acțiunea de suspendare declanșată în Parlament de partidele care se pretind a fi reprezentantele curentului suveranist din România, AUR, SOS și POT, demers la care s-a raliat și USR-ul condus de Elena Lasconi, acțiune care, după toate probabilitățile, avea mari șanse de reușită, Klaus Iohannis a aruncat prosopul înainte de a intra în ring, preferând o ieșire pe ușa din dos a scenei politice, fără ca măcar să încerce să-și apere puținele realizări ale celor două mandate de președinte. La fel de brusc și abrupt cum a apărut pe scena politică, când a descins de la Sibiu pentru a juca rolul premierului de la Grivco, la fel de brusc și abrupt a părăsit-o acum.

La Cotroceni se va instala Ilie Bolojan, acesta urmând să dețină al treilea mandat de președinte interimar din istoria post-decembristă a României, după cel exercitat de Nicolae Văcăroiu în 2007, ca urmare a suspendării lui Traian Băsescu de către coaliția 322, și cel exercitat de către Crin Antonescu în 2012, după lovitura de stat dată de celebrul USL, alianță formată în jurul majorității parlamentare PSD și PNL. Interimat care va fi, de altfel, și cel mai lung dintre cele trei, dar și cel mai dificil și plin de riscuri. Un interimat care ori îl va propulsa pe Ilie Bolojan în funcția de președinte ales al României, ori îi va reteza definitiv aripile chiar înainte să apuce să zboare prin văzduhurile mult mai înalte ale politicii de la București.

Marea diferență între interimatul din fruntea statului exercitat de Nicolae Văcăroiu sau Crin Antonescu, și cel exercitat de Ilie Bolojan, este aceea că și în 2007 și în 2012, după suspendarea președintelui Traian Băsescu, STATUL ROMÂN a rămas strâns unit în jurul președintelui legitim ales, chiar dacă acesta era suspendat. Telefonul negru era instalat și la Cotroceni, dar și în garaj. Riscurile de destabilizare a statului și a securității naționale prin diferite acțiuni subversive erau minime Acum, când s-a instalat un vid de putere, pentru că România nu mai are un președinte legitim ales, STATUL ROMÂN e complet dezarmat. Fără un ”jupân” în fața căruia să răspundă, instituțiile vor începe să se canibalizeze între ele în timp ce președintele interimar învață cum se comandă cafeaua în birou. Iar de toată această situație vor profita toți cei care vor să scoată țara de pe orbita euro-atlantică și să o arunce în negura unor timpuri de mult uitate.

Pentru președintele interimar Ilie Bolojan urmează trei luni de foc. Doar că Palatul Cotroceni nu este nici primăria Oradea sau consiliul județean Bihor și nici măcar Senatul României. Acțiuni în forță, care au devenit un fel de brand personal al lui Ilie Bolojan, precum cea inițiată săptămânile trecute când a intrat în conflict deschis cu întreg personalul Senatului pe motiv de reformă și reorganizare, la Administrația Prezidențială nu se prea pot face. În Deal, la Cotroceni, este o cu totul altă lume. Unde nimic nu este ceea ce pare. O lume care, dacă nu-i cunoști toate tainele și toate subtilitățile, poate să te devoreze instant fie că ești președinte plin, interimar sau doar un simplu funcționar al instituției.

Mandatul de președinte interimar al României poate să reprezinte fie începutul unei cariere la vârful politicii pentru Ilie Bolojan, fie sfârșitul carierei acestuia. Un prim scenariu ar fi ca Bolojan să exercite acest interimat strict în limitele oferite de Constituție fără să încerce să devină un interimar-jucător. Adică să asigure o tranziție lină până la alegerea unui nou președinte legitim de către popor. Apoi să se întoarcă din nou în fruntea Senatului și, eventual, a PNL, dacă va mai găsi locul liber.

Un al doilea scenariu presupune ca Bolojan să încerce să-și permanentizeze șederea la Cotroceni pentru încă cinci ani. Adică să folosească acest interimat ca o trambulină pentru o candidatură la alegerile prezidențiale din luna mai. Iar de aici vor începe toate capcanele care i se vor întinde. Mai ales că președintele României, plin sau interimar, este titularul politicii externe și de apărare, domenii pe care Ilie Bolojan nu pare să le stăpânească. Iar unii dintre foștii consilieri ai președintelui Iohannis, care cunosc toate dedesubturile marilor dosare de politică externă și apărare din ultima perioadă, sunt acum în tabăra premierului Ciolacu. Astfel că, toate gafele inerente pe care le va face Ilie Bolojan vor fi vânate și exploatate mediatic cu ajutorul televiziunilor de casă ale adversarilor acestuia. Dacă va candida, pentru Bolojan se va declanșa iadul pe pământ.

Cu un PNL pe care nu-l controlează și care nu-i este partener, cu o coaliție de guvernare extrem de complicată, cu un Parlament în care blocul suveranist a prins curaj și pare că are forța necesară să impună agenda parlamentară, Ilie Bolojan a ajuns președintele interimar al României. Doar că, după toate aparențele, este un președinte SINGUR.

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

