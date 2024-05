Israelul, revoltat după decizia Consiliului de Securitate al ONU privindu-l pe președintele Iranului. ”Un pericol pentru pacea și securitatea mondială”

Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, s-a declarat revoltat după ce Consiliul de Securitate a păstrat, luni, 20 mai, un moment de reculegere în memoria președintelui iranian Ebhraim Raisi. Erdan a acuzat Consiliul că nu a făcut pașii necesari pentru eliberarea ostaticilor israelieni care sunt ținuți în captivitate de Hamas de la atacul din 7 octombrie.

„Ați citit corect, Consiliul de Securitate al ONU a ținut astăzi un moment de reculegere pentru criminalul în masă, președintele iranian Raisi”, a spus Erdan într-o declarație video.

„Acest consiliu, care nu face niciun efort pentru a ne elibera ostaticii, și-a înclinat capul spre un bărbat care a fost responsabil pentru moartea a mii de oameni în Iran, în Israel și în întreaga lume. Ce urmează? Un minut de reculegere la aniversarea morții lui Hitler?” întreabă Erdan, acuzând că Consiliul de Securitate al ONU a devenit „un pericol pentru pacea și securitatea mondială”.

The UN Security Council observed a moment of silence today in memory of the mass murderering Iranian President Raisi, who is responsible for the murder of thousands! What is next for the Security Council? A moment of silence on the anniversary of Hitler's…