UE a activat serviciul de cartografiere prin satelit Copernicus EMS, la cererea Iranului, după incidentul aviatic în care a fost implicat președintele Ebrahim Raisi

Uniunea Europeană a activat serviciul de cartografiere prin satelit Copernicus EMS ca răspuns la accidentul de elicopter în care se afla preşedintele Ebrahim Raisi, în urma unei "cereri de asistenţă din partea Iranului", a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, într-o postare pe X.

"La cererea de asistenţă din partea Iranului, activăm CopernicusEMS, serviciul de cartografiere de răspuns rapid, având în vedere accidentul de elicopter în care se pare că se aflau preşedintele Iranului şi ministrul său de externe", a scris Lenarcic pe X..

Elicopterul care îl transporta pe preşedintele iranian Ebrahim Raisi s-a prăbuşit sau a aterizat forţat în apropiere de graniţa cu Azerbaidjanul. În acest moment, nu se cunoaşte starea de sănătate a ocupanţilor, relatează Le Figaro.

Upon Iranian request for assistance we are activating the 🇪🇺's @CopernicusEMS rapid response 📡 mapping service in view of to the helicopter accident reportedly carrying the President of #Iran and its foreign minister. #EUSolidarity