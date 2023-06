Preşedinţii din Serbia şi Kosovo s-au întâlnit faţă în faţă în prezenţa lui Macron şi Scholz

Preşedinţii din Kosovo şi Serbia au avut joi o scurtă discuţie despre rezolvarea crizei politice care a degenerat în violenţe, în prezenţa liderilor Franţei şi Germaniei, care i-au presat să ia măsuri rapide pentru a reduce tensiunile, relatează Reuters.

Preşedinta Kosovo, Vjosa Osmani, şi Aleksandar Vucic, preşedintele Serbiei, s-au întâlnit pentru scurt timp în prezenţa preşedintelui francez Emmanuel Macron şi a cancelarului german Olaf Scholz, precum şi a şefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, în marja summitului Comunităţii Politice Europene găzduit de Republica Moldova.

Sat down with @predsednikrs and discussed with @VjosaOsmaniPRKS the dangerous situation in north of Kosovo.

With @EmmanuelMacron & @Bundeskanzler we met together and bilaterally with President Vucic and President Osmani. pic.twitter.com/2VRvS8B8jm