Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. „Va fi omul de bază al lui Nicușor Dan, care îl va dirija pe șeful statului”

Autor: Maria Mora
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 11:39
3409 citiri
Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. „Va fi omul de bază al lui Nicușor Dan, care îl va dirija pe șeful statului”
Andreea Miu, noua șefă a Secretariatului General al Administrației Prezidențiale FOTO Facebook/Transelectrica

Andreea Miu, fosta șefă de cabinet al lui Nicușor Dan, când acesta era primarul Capitalei, a fost numită luni, 6 octombrie, șefa Secretariatului General al Administrației Prezidențiale. Noua șefă de la Cotroceni ar fi fost propulsată de Ludovic Orban.

„Cu siguranță că Andreea Miu va fi omul de bază al lui Nicușor Dan în ceea ce privește deciziile pe care acesta le va lua. Bineînțeles că și Ludovic Orban va avea un cuvânt de spus, dar cea care îl va dirija pe șeful de stat va fi Andreea Miu”, au declarat surse politice pentru Gândul.

De altfel, regulamentul de funcționare și organizare al Administrației Prezidențiale arată că în lipsa unui șef de cancelarie, „semnarea documentelor departamentelor/structurilor organizatorice se realizează de către şeful Secretariatului General al Administraţiei Prezidenţiale”.

Andreea Miu, propulsată de Ludovic Orban

Andreea Miu a fost propulsată în cariera politică de către Ludovic Orban.

Miu a fost, din 2022, șefa de cabinet a lui Nicușor Dan la Primăria București și este considerată drept o apropiată a lui Hubert Thuma, șeful PNL Ilfov, extrem de influent în Consiliul General București, scrie G4Media.ro.

Andreea Miu a devenit cunoscută public în 2021, când a fost revocată din funcția de Director companiei de stat Transelectrica în urma unei decizii a Consiliului de Supraveghere a companiei, potrivit Economedia. Se întâmpla în mandatul de premier al lui Florin Cîțu, când șefii Transelectrica numiți în mandatul premierului anterior, Ludovic Orban, au fost înlăturați înainte de finalul mandatului.

Andreea Miu și alți membri ai Directoratului Transelectrica au atacat decizia conducerii la Curtea de Arbitraj de la Viena. Ca urmare a câștigării procesului, Andreea Miu a primit circa 560.000 de lei de la compania de stat.

Astfel, pe lângă funcția de la Transelectrica, în perioada 2015- 2016 a făcut parte din Consiliul de Administrație al RADET, iar în perioada 2014-2016 a ocupat poziția de membru al Consiliului de Administrație al Institutul de Cercetări Metalurgice ICEM SA.

Ea a fost și reprezentant al departamentului juridic al diviziei multinaționale ANTALIS – România, iar în perioada 2007-2012 a acordat asistență și reprezentare juridică pentru companiile de stat HIDROELECTRICA și Transelectrica.

Este avocat titular la Cabinetul de Avocat Miu Andreea Mihaela, în perioada 2006 – 2008 a fost avocat coordonator la Societatea Civila de Avocati Dutescu, Miu si Asociatii. Cunoaște limba engleză și limba rusă.

Este absolventă a Facultății de Drept a Universității Dimitrie Cantemir (1995-1999) și are masterat în Drept la Academia de Poliție București (2001-2002).

A urmat cursuri de specializare în domeniul pieței de capital și al comunicării: Cursul „Piața de Capital în România“ (Bursa de Valori București – 2007), cursul „Juriști pe piața de capital“ (Bursa de Mărfuri din Sibiu – 2007), Cursul „Managementul Comunicării în relații publice“ (Facultatea de Relații Publice și cadrul SNSPA – 2002).

Ea apare și în acest moment pe site-ul Primăriei ca director de cabinet al primarului interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

De notat că, deși ocupă funcții publice din 2022, nicio declarație de avere sau de interese a Andreei Miu nu sunt postate pe site-ul Agenției Naționale de Integritate sau pe site-ul Primăriei București.

Este avocat de profesie și soție de polițist. Este, de asemenea, președintele Organizației Liberale de Femei Sector 4. A fost premiată în 2021, în cadrul celei de-a treia ediții a Galei „Women in Economy”.

Porecla de „Blonda de la Cotroceni” a fost atribuită mulți ani Elenei Udrea, tot de profesie avocat, care a fost șefa Cancelariei președintelui Traian Băsescu, între 2004 și 2005.

Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
Ludovic Orban, numit luni, 6 octombrie, în funcția de consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, a precizat că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la...
Cine sunt noii consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan. Lista include și doi lideri de partid
Cine sunt noii consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan. Lista include și doi lideri de partid
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni, 6 octombrie, noii consilieri numiți în cadrul Administrației Prezidențiale. Șeful statului a decis numirea următorilor consilieri...
#presedinte nicosr dan, #andreea miu, #sef secretariat general, #Presedintie, #Ludovic Orban, #Transelectrica , #presedinte
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Tradarea a venit la final": Cum l-a fortat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu sa accepte planul sau pentru oprirea razboiului din Gaza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Călin Georgescu, un nou discurs electoral, acompaniat de vacarmul susținătorilor: "Acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe care îl am"
  2. Cine este noua „Blondă de la Cotroceni”. „Va fi omul de bază al lui Nicușor Dan, care îl va dirija pe șeful statului”
  3. Eugen Tomac anunță planurile președinției pentru Diaspora: ”Românii care locuiesc peste hotare să se poată implica în dezvoltarea economică și socială a României”
  4. Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
  5. ”PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative”. Politolog: Cooptarea social-democraților la guvernare a fost o eroare
  6. Consilierii demiși de Nicușor Dan, recompensați cu alte funcții. Unde vor fi trimiși Cristian Diaconescu, Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş SURSE
  7. Un fost ministru PSD critică măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, după ce a scăzut consumul populației. "Domnule premier, haideți să schimbăm macazul!"
  8. Scandalul dintre Becali și George Simion a ajuns la un nou episod. ”Băi, piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
  9. Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
  10. Olguţa Vasilescu acuză Guvernul că interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. „Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”