Preşedintele Nigerului este reţinut în palat de gărzile prezidenţiale, iar clădirea este înconjurată de vehicule militare

Gărzile prezidenţiale din Niger îl reţin pe preşedintele Mohamed Bazoum în interiorul palatului prezidenţial din capitală, care a fost blocat de vehicule militare încă de miercuri dimineaţă, au declarat surse de securitate citate de Reuters.

Ministerele de lângă palat prezidenţial au fost, de asemenea, blocate, iar personalul din interiorul palatului nu a putut avea acces la birouri, au declarat surse de securitate şi din cadrul Preşedinţiei.

Acţiunile par să indice o lovitură de stat militară, în condiţiile în care din 2020 deja au fost patru lovituri de stat în ţările vecine Mali şi Burkina Faso.

Restul oraşului Niamey părea calm, cu trafic normal de dimineaţă pe şosele şi acces complet la internet, a relatat un corespondent Reuters.

Claim that #Niger's president Mohamed Bazoum has been placed under arrest during a military coup.

BUT ... https://t.co/k3LlsY1M4o