Paranoia crește la Kremlin privind transferul de putere: Succesiunea lui Putin anunțată de un rus din exil

După ce a petrecut zece ani într-o închisoare siberiană sub acuzații considerate ca fiind motivate politic, un de afaceri rus devenit lider al opoziției, nu este străin de faptul că Vladimir Putin folosește instanțele maleabile ale Rusiei pentru a-l reduce la tăcere. Acum, Mihail Hodorkovski, care trăiește în exil, are curajul să spună că paranoia crește la Moscova cu privire la transferul de putere. El anunță că teama de succesiunea lui Vladimir Putin a revenit la Moscova, remarcând faptul că toți dictatorii ruși au demisionat înainte de împlinirea vârstei de 80 de ani.

Hodorkovski, care locuiește acum în Marea Britanie, a fost surprins să se afle săptămâna aceasta pe o listă a celor acuzați că au plănuit o lovitură de stat în Rusia, potrivit The Times.

FSB, serviciul de informații interne al Rusiei, a anunțat că îl suspectează pe fostul magnat al petrolului, cândva cel mai bogat om din țară, că lucrează la răsturnarea violentă a guvernului prin sprijinirea unităților paramilitare ucrainene și recrutarea de oameni în Rusia.

Hodorkovski, în vârstă de 62 de ani, a descris acuzațiile drept „minciuni”, dar a spus că acestea indică îngrijorarea crescândă a lui Putin cu privire la întrebarea cine îi va succeda și la consolidarea unui grup de opoziție democratică, care ar putea într-o zi să concureze pentru putere în urma morții sale.

„Nu am cunoștințe din interior, dar [aceste acuzații sugerează] că sunt în mod clar îngrijorați de transferul de putere care va urma ieșirii lui Putin de pe scenă”, a declarat el.

„Putin pare să fie destul de sănătos. Dar în ultimii 80 de ani din istoria Rusiei, toți dictatorii au părăsit scena între vârstele de 70 și 80 de ani. Putin are 73 de ani, așa că acesta este probabil motivul pentru care începe să se gândească la asta.”

Liderul rus nu a dat nicio indicație cu privire la cine ar putea fi succesorul său ales, deși a susținut într-un interviu acordat televiziunii de stat anul acesta că este o întrebare la care s-a gândit „întotdeauna”. El a adăugat: „În cele din urmă, alegerea este a poporului, a poporului rus. Cred că ar trebui să existe o persoană, sau mai degrabă mai multe persoane, astfel încât poporul să aibă de ales.”

Conform constituției, dacă Putin ar muri subit sau ar deveni incapabil de a conduce, Mihail Mișustin, prim-ministrul, ar deveni lider interimar. Majoritatea analiștilor cred că ar urma rapid o perioadă de destabilizare politică, timp în care diverși pretendenți s-ar lupta pentru supremație, așa cum a fost cazul după moartea lui Stalin în 1953.

Cine sunt favoriți să-i ia locul lui Putin?

Aceasta, consideră Hodorkovski, este singura șansă pe care o vor avea susținătorii pro-democrație de a influența peisajul politic în favoarea lor. „Mulți oameni din anturajul lui Putin vor căuta aliați în această perioadă, așa că se va deschide o fereastră de oportunitate”, a spus el. „Dar dacă ratăm această oportunitate, va exista o altă perioadă de consolidare a regimului, care va deveni doar un alt cerc în spirală”.

Hodorkovski a fost unul dintre cei 22 de politicieni, oameni de afaceri, artiști și activiști exilați care au fost acuzați de FSB marți. Printre alții s-au numărat Garry Kasparov, marele maestru de șah, Mihail Kasianov, primul prim-ministru al lui Putin, și Vladimir Kara-Murza, un disident britanico-rus care a fost eliberat dintr-o închisoare rusă anul trecut în cadrul unui schimb de prizonieri.

Toți sunt membri ai unui grup numit Comitetul Rus Antirăzboi, pe care Hodorkovski l-a fondat la scurt timp după invazia Ucrainei din 2022, ca mijloc de a reuni oponenții regimului lui Putin.

Întrebarea despre cine l-ar putea înlocui pe Vladimir Putin, când și cum a fost un subiect de discuție timp de cel puțin un deceniu. Ceea ce este cel mai probabil este că o figură din cercul lui Putin va fi numită public ca succesor al său și apoi va primi un sprijin uriaș din partea statului într-o alegere manipulată.

Un fel de lovitură de stat de palat este mult mai puțin probabilă. Un nume care a apărut proeminent este Alexei Dyumin, în vârstă de 53 de ani, fost bodyguard al președintelui, care a devenit ministru adjunct al apărării și a fost promovat de Putin anul trecut la secretarul consiliului de stat, un organism consultativ al președintelui.

Alți candidați puternici sunt Mihail Mișustin, în vârstă de 59 de ani, prim-ministrul, un tehnocrat care ar prelua oficial frâiele dacă Putin ar demisiona sau ar muri, și Serghei Sobianin, în vârstă de 67 de ani, primarul Moscovei.

Dacă Putin pleacă de bunăvoie, ar putea alege să asigure continuitatea și protecția predându-i puterea unuia dintre „copiii Kremlinului” ultra-loiali, urmași ai celor mai apropiați aliați ai săi. Două exemple sunt Boris Kovalchuk, în vârstă de 47 de ani, șeful camerei de conturi și fiul lui Yury Kovalchuk, în vârstă de 74 de ani - cunoscut de oficialii occidentali drept „bancherul lui Putin” - și Dmitri Patrușev, în vârstă de 48 de ani, care a devenit viceprim-ministru anul trecut și este fiul consilierului și șefului securității, Nikolai Patrușev, în vârstă de 74 de ani.

