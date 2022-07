Principalul subiect în Serbia în această perioadă este potențiala execuție a inspectorului de poliție care a descoperit că președintele sârb și fratele său sunt implicați în producția și distribuția de narcotice, prin intermediul unei rețele cu legături multiple la nivelul statutului: miniștri, militari, ofițeri de informații și interlopi.

Presa controlată de stat în Serbia a pus tunurile pe un inspector de poliție numit Slobodan Milenković, care este șeful departamentului de luptă împotriva drogurilor din cadrul Poliției Belgrad.

Tânărul polițist se află la baza celui mai mare scandal izbucnit în Serbia în ultimii ani, afacerea „Jovanjica”.

Arestarea care l-a făcut celebru a avut loc pe 14 noiembrie 2019, pe autostrada către orașul Niš. Potrivit versiunii oficiale, Milenkovic se afla într-o mașină cu colegii săi când vehiculul lor a fost depășit de un Audi A8, cu viteză mare, lângă orașul Velika Plana.

Polițiștii au oprit mașina, condusă de Predrag Koluvia, un controversat om de afaceri care li s-ar fi adresat ca unor colegi, arătând ceva ce semăna cu o insignă de poliție.

Îndoindu-se de autenticitatea identității prezentate, poliția l-a arestat pe Koluvia, în timp ce Milenković și-ar fi continuat drumul spre Niš.

Ceilalți polițiști au mers la ferma din orașul sârb Jovanjica, care aparținea lui Koluvia. Ceea ce-au descoperit a intrat în istorie cu numele afacerea „Jovanjica”.

„Când au intrat în incinta „Jovanjica”, au găsit ceva ce nu s-a văzut în toată Europa – o fabrică de marijuana pe 12 hectare cu cele mai moderne utilaje care pot exista în acest moment”, sunt cuvintele lui Milenković citate în rechizitoriu.

The main topic in #Serbia is the potential execution of the police inspector who discovered that the Serbian president and his brother are involved in the production & distribution of narcotics through a network of govt. ministers, military & intelligence officers, and criminals. pic.twitter.com/EQdmxQGvT2