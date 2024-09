Președintele SUA Joe Biden a purtat șapca de campanie a lui Donald Trump. Explicațiile venite de la Casa Albă

Președintele SUA Joe Biden a fost provocat de un american, suporter al lui Donald Trump, să poarte șapca de campanie a candidatului Donald Trump. Biden s-a conformat. Casa Albă explică gestului președintelui american: o încercare de a promova unitatea în țară.

La un eveniment de comemorare a atacurilor din 11 septembrie organizat la stația de pompieri din Shanksville, Pennsylvania, unde s-a prăbușit zborul 93 al United Airlines, președintele american Joe Biden a purtat miercuri, pentru câteva secunde, una dintre șepcile roșii de campanie ale lui Trump, scrie hotnews.

”La stația de pompieri din Shanksville, președintele Joe Biden a vorbit despre unitatea bipartizană după 11 septembrie și a spus că trebuie să ne întoarcem la ea. (...) El a dăruit o șapcă unui susținător al lui Trump, care a spus apoi că, în același spirit, (Biden) ar trebui să-și pună șapca lui Trump. El (președintele) a purtat-o pentru scurt timp”, a postat pe X purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates.

NEW: Full exchange of the incident leading up to Joe Biden putting on a Trump 2024 hat.

Biden: "Sure, I'll autograph [a hat]."

Man: "You remember your name?"

Biden: "I don't remember my name... I'm slow."

Man: "You're an old fart."

Biden: "Yeah, I'm an old guy... You would… pic.twitter.com/yQcCXmtzIZ