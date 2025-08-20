Președintele SUA Donald Trump vrea pace în Ucraina nu doar pentru a lua Nobelul, ci și pentru că vrea să ajungă în ”paradis” VIDEO

Preşedintele american Donald Trump apreciază că obţinerea unui acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta să ajungă în paradis, glumind cu privire la faptul că şansele de ajunge în paradis sunt de fapt slabe, după ce şeful statului american, în vârstă de 79 de ani, a sugerat deja că vrea să pună capăt Războiului pentru a i se decerna Premiul Nobel pentru Pace, pe care consideră că-l merită, relatează AFP.

Însă, marţi, la o zi după o vizită la Casa Albă a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi a mai multor lideri europeni, în vederea unei soluţii a conflictului cu Rusia, Donald Trump a declarat că are şi motivaţii mai puţin prozaice.

”Vreau să încerc să ajung în Paradis, dacă se poate”, a declarat el la ”Fox & Friends”, o emisiune a Fox News, un post preferat de către conservatorii americani.

”Aud spunându-se că nu sunt bine plasat, că sunt în josul scării. Dar dacă reuşesc să ajung în Paradis, acesta va fi unul dintre motive”, a declarat el.

El a adoptat un ton din ce în ce mai mistic, scrie g4media, după ce a supravieţuit unei tentative de asasinat, anul trecut. La învestirea sa din ianuarie, Trump a susţinut că a fost „salvat de Dumnezeu pentru a face America din nou măreaţă”.

Trump vrea să facă pace în Ucraina pentru a ajunge în rai. Anunțul Casei Albe după întâlnirile-cheie de la Washington
Trump vrea să facă pace în Ucraina pentru a ajunge în rai. Anunțul Casei Albe după întâlnirile-cheie de la Washington
Un interviu acordat luni de președintele american Donald Trump postului Fox News a stârnit reacții în rândul jurnaliștilor și cetățenilor, după ce liderul de la Casa Albă a lăsat să se...
Garanțiile care ar asigura liniștea Ucrainei. Ce a cerut Zelenski și ce oferă liderii europeni. O parte din propuneri, inacceptabile pentru Rusia
Garanțiile care ar asigura liniștea Ucrainei. Ce a cerut Zelenski și ce oferă liderii europeni. O parte din propuneri, inacceptabile pentru Rusia
În timp ce Washingtonul, Kievul și Moscova tatonează terenul unei posibile întâlniri trilaterale de pace, dilema garanțiilor de securitate pentru Ucraina rămâne centrul discuțiilor...
