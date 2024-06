Președintele SUA Joe Biden la festivitățile din Normandia: ”Ucraina este invadată de un tiran şi nu vom renunţa niciodată”

Preşedintele american Joe Biden a promis joi, 6 iunie, "să nu abandoneze" Ucraina în faţa "agresiunii ilegale" ruseşti într-o alocuţiune rostită cu ocazia comemorării a 80 de ani de la debarcarea din Normandia, relatează Le Figaro.

După ce a adus un omagiu veteranilor americani la cimitirul din Colleville-sur-Mer, Joe Biden a vorbit despre situaţia din Ucraina.

"Ucraina este invadată de un tiran şi nu vom renunţa niciodată", a spus el. "Ucrainenii suferă pierderi uriaşe, dar nu renunţă", a subliniat şeful Casei Albe într-un discurs rostit în prezenţa preşedintelui francez Emmanuel Macron. "Nu putem ceda în faţa dictatorilor, este de neimaginat. Dacă am face-o, am fi uitat ce s-a întâmplat pe această plajă", a declarat Joe Biden, referindu-se la ţărmurile debarcării din Normandia din urmă cu opt decenii.

Joe Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin, fără a-l numi, că este "un tiran care se gândeşte doar la dominaţie".

