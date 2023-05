Soția celui mai longeviv președinte SUA în viață a fost diagnosticată cu demență. Unul din 10 americani suferă de această boală

Fosta primă doamnă Rosalynn Carter, în vârstă de 95 de ani, suferă de demenţă, a anunţat marţi familia Carter. Anunţul vine în timp ce soţul ei, fostul preşedinte Jimmy Carter, primeşte îngrijiri paleative la casa lor din Plains, Georgia, relatează NBC News.

Centrul Carter a precizat într-un comunicat că Rosalynn Carter, în vârstă de 95 de ani, "continuă să trăiască fericită acasă cu soţul ei, bucurându-se de primăvara din Plains şi de vizitele celor dragi".

"Doamna Carter a fost cel mai mare avocat din ţară al sănătăţii mintale, o bună parte din viaţa sa, a îmbunătăţit accesul la îngrijiri şi a redus stigmatizarea problemelor legate de sănătatea mintală", menţionează comunicatul.

„Unu din 10 americani în vârstă suferă de demenţă, o afecţiune care afectează sănătatea mintală generală. Recunoaştem, aşa cum a făcut-o şi ea cu mai bine de jumătate de secol în urmă, că stigmatizarea este adesea o barieră care îi împiedică pe oameni şi pe familiile lor să caute şi să obţină sprijinul atât de necesar. Sperăm că împărtăşirea veştii de către familia noastră va spori discuţiile importante la mesele din bucătării şi în cabinetele medicale din întreaga ţară", a transmis Centrul Carter.

În vârstă de 98 de ani, Jimmy Carter este cel mai longeviv preşedinte american în viaţă. Familia a anunţat la 18 februarie că fostul preşedinte, care s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv cancer, a ales să primească îngrijiri paliative la domiciliu şi să-şi aştepte sfârşitul alături de cei dragi.

Evoluţia moştenirii sale este neobişnuită. A părăsit funcţia prezidenţială în 1981 la cote record de nepopularitate, dar ceea ce a realizat ulterior i-a adus inclusiv un Premiu Nobel pentru Pace.

Jimmy şi Rosalynn Carter sunt căsătoriţi de 76 de ani - cea mai lungă perioadă din istoria prezidenţială. Povestea lor de dragoste a început în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi a supravieţuit încercărilor vieţii politice. Iar Rosalynn Carter a extins rolul de primă-doamnă.

