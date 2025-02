„De două ori, am fost norocos să lucrez în aziluri de nebuni, așa că am avut ocazia să fiu cufundat în ele. Am spus că am fost norocos pentru că a fost o experiență absolut incredibilă”, a spus regizorul și producătorul de film, Karen Shakhnazarov, propagandist al lui Putin. Cineastul rus l-a asemănat pe Trump cu un pacient din azilul de nebuni, spunând că președintele american seamănă foarte mult cu oamenii văzuți în ospicii.

Fără îndoială măsurile lui Trump au uimit lumea, în special ordinele executive cele legate de Groenlanda, Canada sau Fâșia Gaza. Dar părerile lui Shakhnazarov fac parte din propaganda lui Putin împrăștiată în lume, potrivit New Jersey.

„De două ori, am fost norocos să lucrez în aziluri de nebuni, așa că am avut ocazia să fiu cufundat în ele. Am spus că am fost norocos pentru că a fost o experiență absolut incredibilă. Mi-a influențat foarte mult viziunea asupra lumii. Am observat cum unii oameni par complet normali. Medicii buni sunt capabili să obțină acest rezultat. Ei par complet normali, la fel ca noi toți cei de aici. Dar, pe măsură ce ei continuă, observi brusc că situația devine din ce în ce mai gravă”, a declarat Shakhnazarov.

„Iată de ce am adus în discuție acest lucru: Pentru că atunci când observ unele declarații ale președintelui SUA, am senzația că le-am auzit în altă parte și că am observat acest tip de exprimare”, a spus el în râsetele coprezentatorilor săi.

„Mai ales când i-am auzit ideea de a-i muta pe toți din Gaza”, a spus el. „Acestea nu sunt asocieri bune”. Dar, în cele din urmă, el salută „distrugerea sistemului american actual” de către Trump, la fel cum America a salutat prăbușirea URSS.

Trump a declarat recent, într-un interviu acordat televiziunii americane Fox News, că palestinienii din Gaza nu ar avea dreptul să se întoarcă, conform planului său de „proprietate” a SUA asupra teritoriului devastat de război - contrazicând alți oficiali din administrația sa care au încercat să argumenteze că Trump a solicitat doar relocarea temporară a populației.

La mai puțin de o săptămână după ce și-a lansat planul ca SUA să preia controlul asupra Gazei și să o transforme în „Riviera Orientului Mijlociu”, Trump, într-un interviu acordat luni lui Bret Baier de la Fox News, a spus: „Nu, nu ar face-o” când a fost întrebat dacă palestinienii din Gaza ar avea dreptul să se întoarcă pe teritoriu.

Această afirmație vine în contextul în care Trump a intensificat presiunile asupra statelor arabe, în special asupra aliaților Statelor Unite, Iordania și Egiptul, pentru a primi palestinieni din Gaza, care revendică teritoriul ca parte a unei viitoare patrii.

„Vom construi comunități sigure, un pic mai departe de locul în care se află, unde este tot acest pericol”, a spus Trump. „Între timp, aș deține acest teritoriu. Gândiți-vă la el ca la o dezvoltare imobiliară pentru viitor. Ar fi o bucată frumoasă de pământ. Nu s-ar cheltui bani mulți”.

Națiunile arabe au criticat dur propunerea lui Trump, iar Trump l-a găzduit marți la Casa Albă pe regele Abdullah al II-lea al Iordaniei. Pe lângă preocupările legate de periclitarea obiectivelor de lungă durată ale unei soluții cu două state la conflictul israeliano-palestinian, Egiptul și Iordania au exprimat în mod privat preocupări legate de securitate cu privire la primirea unui număr mare de refugiați suplimentari în țările lor, chiar și temporar.

