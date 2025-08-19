SUA au dublat recompensa, la 50 de milioane de euro, pentru arestarea unui președinte. Acesta anunță că va mobiliza 4,5 milioane de milițieni care să-l apere

Nicolas Maduro FOTO Facebook/Nicolas Maduro

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat mobilizarea a 4,5 milioane de miliţieni pentru a răspunde „ameninţărilor” Statelor Unite, după ce Washingtonul a dublat recompensa pentru arestarea sa şi a intensificat operaţiunile antidrog în Caraibe.

”În această săptămână, voi activa un plan special cu peste 4,5 milioane de miliţieni pentru a asigura acoperirea întregului teritoriu naţional – miliţieni care sunt pregătiţi, activaţi şi înarmaţi”, a anunţat Maduro la televiziunea de stat, relatează France24.

Cifrele oficiale arată că miliţia venezueleană, fondată de predecesorul lui Maduro, Hugo Chavez, numără aproximativ 5 milioane de membri, deşi se crede că numărul real este mai mic. Populaţia totală a Venezuelei este de aproximativ 30 de milioane de locuitori.

Maduro a criticat „reînnoirea ameninţărilor extravagante, bizare şi ciudate” din partea Statelor Unite.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a dublat la începutul acestei luni recompensa oferită pentru arestarea lui Maduro, acuzat de trafic de droguri, la 50 de milioane de dolari. Washingtonul, care nu recunoaşte cele două victorii electorale anterioare ale lui Maduro, îl acuză pe acesta că conduce o bandă de traficanţi de cocaină numită Cartel de los Soles.

Administraţia Trump a anunţat luna trecută sancţiuni împotriva grupului şi a administraţiei Maduro. Armata SUA ar fi trimis, de asemenea, mai multe nave în sudul Caraibelor, ca parte a campaniei lui Trump împotriva cartelurilor de droguri din America Latină.

