Cel mai bătrân președinte din lume candidează pentru un nou mandat, la vârsta de 92 de ani. Are șanse mari să câștige, după ce rivalul său a fost exclus din competiția electorală

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:32
80 citiri
Paul Biya, cel mai vârstnic șef de stat din lume FOTO Rețeaua X

Președintele Camerunului, Paul Biya, cel mai vârstnic șef de stat din lume, a apărut marți la primul său miting electoral din actuala campanie, la vârsta de 92 de ani. Liderul, aflat la putere de peste patru decenii, candidează pentru al optulea mandat, promițând securitate, locuri de muncă și infrastructură mai bună pentru una dintre cele mai sărace regiuni ale țării.

Deși criticii îi pun sub semnul întrebării capacitatea de a guverna, Biya are în continuare șanse mari să câștige, într-un scrutin marcat de absența principalului său rival și de acuzații persistente de fraudă electorală.

Adresându-se unei mulţimi de susţinători pe un stadion din oraşul Maroua, în nordul îndepărtat al ţării, Biya a promis că va intensifica securitatea în regiunea afectată de atacuri extremiste, va reduce şomajul în rândul tinerilor şi va îmbunătăţi infrastructura rutieră şi facilităţile sociale dacă va fi reales în alegerile de duminică.

„Sunt conştient de problemele care vă preocupă, cunosc aşteptările neîmplinite care vă fac să vă îndoiţi de viitor”, a spus el în discursul său. „Pe baza propriei mele experienţe, vă pot asigura că aceste probleme nu sunt insurmontabile”, a pledat el.

Absent din actul de guvernare

Regiunea din extremitatea nordică a ţării este în majoritate musulmană şi una dintre cele mai sărace zone din Camerun. Ea a fost afectată de atacuri şi răpiri pentru răscumpărare din partea grupului extremist Boko Haram. De asemenea, aici sunt aproape 20% din cei 8,2 milioane de alegători ai ţării, iar doi dintre cei nouă candidaţi ai opoziţiei în aceste alegeri – foştii aliaţi ai lui Biya, Bello Bouba Maigari şi Issa Tchiroma Bakary – se bucură de o puternică susţinere în Extremul Nord.

Aceasta a fost prima ieşire publică a lui Biya într-o campanie din care a fost în mod vizibil absent, iar el s-a întors recent dintr-o şedere de o săptămână în Elveţia. Nu a fost oferit niciun motiv oficial pentru deplasarea sa în străinătate, dar în ultimii ani Biya a călătorit în mod regulat în Europa pentru vizite private şi tratamente medicale.

El este rar văzut în public, iar criticii spun că abilitatea sa de a guverna este sever limitată de vârsta sa.

În timpul deceniilor de când se află la putere, ţara central-africană cu aproape 30 de milioane de oameni s-a confruntat cu provocări, de la o mişcare secesionistă soldată cu morţi în vestul ţării până la corupţia cronică ce a sufocat dezvoltarea, în ciuda resurselor naturale bogate, precum petrolul şi mineralele. Cel puţin 43% din cetăţenii ţării trăiesc în sărăcie, conform estimărilor ONU, făcute pe baza standardelor de viaţă de bază, precum venitul, educaţia şi sănătatea.

Rival exclus din competiția electorală

Cu toate acestea, Biya are şanse mari să câştige din nou alegerile, mai ales după ce Maurice Kamto, cel mai puternic rival al său, a fost exclus din cursă în luna august, iar opoziţia rămâne divizată.

Majoritatea alegerilor din trecut din Camerun au fost contestate din punct de vedere al credibilităţii, autorităţile electorale fiind adesea acuzate că lucrează în favoarea lui Biya. Unii dintre funcţionarii electorali au ocupat anterior alte funcţii în guvernul lui Biya.

Limita de două mandate prezidenţiale a fost eliminată printr-un vot parlamentar în 2008.

Paul Biya, născut la 13 februarie 1933, este din 1982 al doilea preşedinte pe care l-a cunoscut Camerunul de la independenţa sa de Franţa. Anterior, Biya a fost al cincilea prim-ministru al primului preşedinte, Ahmadou Ahidjo, din 1975 până în 1982. În prezent, el este cel mai longeviv lider naţional non-regal din lume şi cel mai vârstnic şef de stat din lume.

