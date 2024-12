Crin Antonescu, despre o eventuală candidatură la președinția României: ”Am spus foarte clar că de dorit nu îmi doresc, nu am în agendă aşa ceva”

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu afirmă că nu a fost contactat de niciunul dintre liderii partidelor pro-europene pentru a discuta despre posibilitatea unei candidaturi la Preşedinţia României. ”Eu nu mi-am declarat dorinţa, intenţia, nu am în agendă chestiunea asta, nu mi s-a oferit, nu am oferit”, afirmă fostul lider liberal.

”Eu nu am avut nici acum, în aceste zile, nici altă dată nicio discuţie oficială, formală cu niciunul din liderii sau reprezentanţii împuterniciţi ai vreunui partid din această coaliţie pe subiectul acesta şi pe niciun altul. Eu nu mi-am declarat dorinţa, intenţia, nu am în agendă chestiunea asta, nu mi s-a oferit, nu am oferit”, a afirmat Crin Antonescu, vineri seară, 13 decembrie, la Digi 24, întrebat dacă a discutat cu reprezentanţii partidelor pro-europene despre o eventuală candidatură la funcţia supremă în stat.

Crin Antonescu a fost, de asemenea, întrebat dacă ia în calcul o candidatură pentru Preşedinţia României.

”Am spus foarte clar că de dorit nu îmi doresc, nu am în agendă aşa ceva şi de luat în calcul nu am ce să iau în calcul. Pe scurt, ca să fiu foarte deschis, că nu am niciun motiv să umblu cu eschive: dacă cineva mi-ar face o propunere, aş da un răspuns, cum e civilizat, dacă cineva mă va întreba ceva, voi da un răspuns. Nu vorbesc, sau nu răspund, în orice caz, neîntrebat, de când mă ştiu”, a subliniat Crin Antonescu.

El a remarcat că ”e cu totul altul desenul politic al României actuale de România lui 2009”, atunci când el a candidat la Preşedinţie, fostul lider al PNL amintind că, la acel moment, cu 20% din voturi, nu a reuşit să intre în al doilea tur de scrutin, iar anul acesta cel aflat pe primul loc a obţinut puţin peste 20 de procente din voturile exprimate.

Crin Antonescu afirmă că există oameni care ar fi foarte buni preşedinţi, dar care ”nu ar trece examenul electoral”, după cum sunt oameni care ar fi ”redutabili” din punct de vedere electoral, dar care ar fi ”un adevărat pericol” dacă ar deveni preşedinte al ţării.

Fostul preşedinte al PNL a mai declarat că un preşedinte ar trebuie să aibă acum calităţi precum ”convingerea de nezdruncinat în vocaţia şi în direcţia occidentală a României, care să aibă interiorizată această valoare şi această convingere”.

Crin Antonescu este unul dintre politicienii al cărui nume a fost vehiculat în ultima perioadă ca posibil candidat comun la alegerile prezidenţiale din partea partidelor pro-occidentale.

