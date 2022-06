Dosarul în care preşedintele AEP este acuzat de abuz în serviciu, restituit de magistraţi la Parchet

Tribunalul Bucureşti a dispus marţi, definitiv, restituirea la Parchet a dosarului în care preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin Mituleţu Buică, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, iar secretarul general al AEP, Cristian Andreescu, este acuzat de fals intelectual.

Iniţial, la instanţa de fond - Judecătoria Sectorului 3, un magistrat a stabilit că rechizitoriul, probele şi actele de urmărire penală întocmite de procurori sunt legale, însă Tribunalul Bucureşti a schimbat decizia şi a dispus ca dosarul să fie restituit la Parchet, deoarece lui Cristian Andreescu i s-ar fi încălcat dreptul la apărare în timpul anchetei.

"În baza art. 425 (1) al. 7 pct.2 lit. a din Cod procedură penală raportat la art. 347 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de inculpatul Andreescu Cristian împotriva încheierii penale din data de 13/04/2022 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sector 3 Bucureşti, în dosarul nr. 26461/301/2021/a1. Desfiinţează încheierea atacată şi, rejudecând pe fond, admite cererile şi excepţiile invocate de inculpatul Andreescu Cristian.

Constată încălcarea dreptului la apărare al inculpatul Andreescu Cristian şi anulează ordonanţa de efectuare în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii Mituleţu Buică Constantin Florin şi Andreescu Cristian din data de 11/03/2021, precum şi a tuturor actelor procesuale subsecvente acesteia, inclusiv a ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţi. În consecinţă constată neregularitatea actului de sesizare - rechizitoriul din data de 22/11/2021 în dosar de urmărire penală nr. 12607/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti. Respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpatul Mituleţu Buică şi de partea responsabilă civilmente AEP. Dispune restituirea cauzei la parchet", se arată în decizia tribunalului.

În luna noiembrie 2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a anunţat Parlamentul că preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin Mituleţu Buică, a fost trimis în judecată pentru comiterea în concurs a trei infracţiuni de abuz în serviciu, ultima în formă continuată. De asemenea, a fost trimis în judecată şi secretarul general al AEP, Cristian Andreescu, pentru comiterea infracţiunii de fals intelectual.

Acuzațiile la adresa lui Buică

Presa a relatat că Mituleţu-Buică este acuzat, printre altele, că a făcut presiuni ca doi directori din AEP, respectiv Gabriel Saucă - director general, Direcţia de Coordonare a Sistemului Informaţional Electoral Naţional şi Cristian Petraru - şeful Departamentului de organizare a proceselor electorale să părăsească instituţia. De asemenea, el ar fi ar fi blocat mai multe posturi din cadrul AEP şi nu a organizat concursuri pentru ocuparea lor, caz semnalat într-un raport al Curţii de Conturi.

În martie 2021, Mituleţu-Buică explica, pentru AGERPRES, că a fost pus sub acuzare de procurori pe motiv că, în 2019, a aplicat două sancţiuni disciplinare pentru doi directori din instituţie, dar considera că nu a făcut nimic ilegal.

"Am fost pus sub acuzare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu pentru două sancţiuni disciplinare cu avertisment din anul 2019 pentru doi directori. În momentul acela eram sub presiunea comisiei pentru anchetă pentru a pune la dispoziţie documente, aceştia (cei doi directori - n.r.) nu s-au conformat solicitării preşedintelui. La momentul următor au considerat să demisioneze şi, când au constatat că trebuie să mai stea în instituţie 30 de zile, au cerut acordul părţilor şi au plecat pe cale amiabilă. Pentru sancţiuni disciplinare cu avertisment am fost chemat. Au făcut (cei doi directori - n.r.) plângere penală la Parchet pentru că le-am dat avertismentul ilegal. Nu-mi reproşez nimic. Activitatea autorităţii, după ce au plecat, s-a demonstrat că a fost foarte bună: trei alegeri fără evenimente - alegerile prezidenţiale şi cele locale şi parlamentare de anul trecut, drept pentru care nu am ce să-mi reproşez şi nici colegilor mei care îşi desfăşoară activitatea în continuare", a explicat atunci Mituleţu Buică.

