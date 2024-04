Gheorghe Flutur va fi viitorul președinte al României?

Fără să îndemn la polemici sau la atitudini neconforme cu respectul față de lege, interesul național trebuie să rămână în sufletul nostru!

În repetate rânduri, considerând nevoia de conducători autentici, am întrebat și întreb: cine credeți că are curajul și sufletul să gândească pentru români?

Cine poate să alunge sărăcia și promiscuitatea socială? Cine are curajul să combată corupția și să distrugă drogurile din țară?

Cine are puterea să iubească România?

Recent, Excelența Sa, doamna Kathleen Kavalec, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, a efectuat o vizită în Județul Suceava, unde a fost întâmpinată de președintele Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur.

Celebrarea a "25 de ani de Parteneriat Strategic SUA – România".a oferit prilejul organizării

vernisajului expoziției „Noi, Poporul / We the People” În cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, dar și unor vizite în ținuturile de poveste ale minunatei noastre Bucovine!

Vizita Excelenței Sale nu a fost una întâmplătoare! Enigmaticul Albastru de Voroneț, dar și mormântul marelui domnitor Ștefan cel Mare din Mânăstirea Putna au rămas în sufletul diplomaților acreditați în România, un vizitator interesat de ethosul popular românesc fiind și fostul ambasador al Statului Israel în România, Excelența Sa, David Saranga!

Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Istorie și Memorialul Holocaustului din Siret, Cetatea Suceava sunt doar o parte din obiectivele turistice vizitate de distinsa doamnă ambasador.

Modestia definește pe oficialul american!

Subscriind nevoii de cunoaștere, doamna ambasador Kathleen Kavalec a reușit să surprindă opinia publică, atât prin neașteptată deplasare cu un tren obișnuit pe ruta București - Suceava, dar și prin deschiderea de a oferi răspunsuri la o multitudine de întrebări primite din partea studenților Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Astfel, au fost oferite informații cu privire la "posibilitatea obținerii vizei pentru SUA prin programul "Visa Waiver" sau de oportunitățile de studiu în SUA".

Cu puțin timp în urmă, premierul Marcel Ciolacu a anunțat, în contextul vizitei pe care a făcut-o în SUA, că "renunțarea la vize şi programul Visa Waiver devin realitate din 2025".

Să fie anunțul făcut de distinsa doamnă ambasador încă o dovadă că România vă fi tratată cu prioritate la capitolul bune relații bazate pe încredere?

Diplomat de carieră, cu o largă experiență în valorificarea valorilor culturale, doamna ambasador surprinde din nou pe români, încurajând "gândirea critică" și apreciind că aceasta, dar și capacitatea de filtrare a informației sunt esențiale inclusiv pentru o carieră de diplomat!

În mod cert, vizita Excelenței Sale nu a avut un caracter formal, discuțiile invitând la reflecții cu privire la problemele reale ale românilor, dar și cu privire exacerbarea fenomenului "deepfake", campaniile de dezinformare și nu în ultimul rând la contextul geopolitic actual.

Discursul doamnei ambasador rostit cu prilejul vernisajului expoziției „Noi, Poporul / We the People” obligă la o analiză atentă, cu atât mai mult cu cât Gheorghe Flutur poate fi un candidat redutabil la funcția de președinte al României!

Administrația locală Suceava și în mod implicit președintele Consiliului Județean Suceava, demonstrează că atunci când îți pasă de țara ta, de locurile tale, nu există niciun motiv să te lași doborât în fața dificultăților ce țin de dificultățile financiare în dezvoltarea rețelelor de drumuri, de apă și canal, prioritatea absolută revenind dezvoltării educației școlare, un exemplu de performanță fiind liceele "Ștefan cel Mare", "Petru Rareș", "Mihai Eminescu", "Spiru Hăreț", din Suceava, "Nicu Gane", din Fălticeni, "Eudoxiu Hurmuzachi", din Rădăuți, dar și Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava.

O dovadă a implicării comunității sucevene în dezvoltarea potențialului turisic este reprezentată de peste 2800 de proiecte, din care au fost aprobate circa 1283, dezvoltate cu fonduri europene, în valoare de peste 1 miliard de euro, dar și de petiția " Suceava leagă România de marile orașe le lumii", inițiată de Viorel Paiu, om de afaceri, interesat de viitorul nostru și susținută cu responsabilitate de Daniel Ioan Blaga, beneficiar al mai multor burse de studiu în SUA, dar reîntors acasă cu dorință de a aplica în practica experiență dobândită în mediul de "Social security" și managementul afacerilor.

Scopul acestei petiții, semnată deja de 10.400 de persoane, din care circa 1600 ucrainieni, constă în deschiderea de noi zboruri pentru reîntoarcerea românilor acasă, dar și pentru dezvoltarea, din punct de vedere turistic, a frumoasa și inegalabilei Bucovine.

Gândesc românii pentru români?

În mod sigur, da! În repetate rânduri românii din diaspora au solicitat lansarea de noi curse aeriene din principale orașe europene către Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava, care să faciliteze călătoriile și să aducă familiile împreună cât mai des posibil.

În acest context, vizita doamnei ambasador, Excelența Sa, Kathleen Kavalec, poate fi în prilej de reconsiderare a interesului unor companii de zbor față de Aeroportul " Ștefan cel Mare" din Suceava și inițierea unor zboruri inclusiv către SUA, sprijinul președintelui Consiliului Județean Suceava Gheorghe Flutur fiind deosebit de important!

Acest proiect, centrat pe noi curse de zbor și pe facilitarea deplasărilor din și spre Suceava, poate consolida programul "Orașe Surori", anunțat de doamna ambasador pentru Bucovina "în care va fi semnat un acord între Suceava și Lansing, statul Michigan, și care spune multe despre angajamentul Sucevei de a promova pacea și de a sprijini dezvoltarea comunității sale".

Apreciind eforturile depuse, doamna ambasador a profitat de vizita desfășurată la Suceava și Siret "pentru a le mulțumi tuturor din această comunitate, care i-au ajutat pe alții aflați în nevoie, și pentru a-i felicita pe liderii locali de aici pentru extraordinarul sprijin acordat Ucrainei și ucrainenilor.

De asemenea, preciza doamna ambasador, "doresc să felicit guvernul și poporul român, pentru munca enormă depusă ca răspuns la această criză a refugiaților".

România este o țară bogată!

La finalul vizitei sale, doamna ambasador Kathleen Kavalec a ținut să precizeze că se simte impresionată de potențialul economic al Bucovinei și de talentul și abilitățile oamenilor săi, în special ale tinerei generații. Este minunat să văd cum fondurile UE au fost folosite pentru a îmbunătăți infrastructura și a dezvolta turismul.

Bucovina este un tărâm al comorilor culturale și al tradițiilor de mult păstrate și are atât de multe valori din care toți putem învăța".

Subscriind interesului manifestat de oficialul american față de valorile incontestabile ale frumoasei Bucovine, precum și aprecierea exprimată cu privire la potențialul economic, vizita distinsei doamne ambasador, doamna Kathleen Kavalec, înseamnă un vot de încredere pentru bucovineni!

Administrația locală Suceava și Gheorge Flutur, alături de inițiatorul Viorel Paiu și vizionarul Daniel Ioan Blaga demonstrează, prin seriozitatea preocupărilor, că Suceava, la fel că multe alte orașe din țară, leagă România de marile orașe ale lumii!

Să fie doar o întâmplare faptul că județul Suceava se află pe primul loc în regiunea de Nord-Est la numărul de proiecte europene finanțate prin Programul Operațional Regional, cu o absorbție a fondurilor pe POR 2014-2020 de 100%, adică peste un miliard de euro?

Faptele înlocuiesc vorbele!

Succesul vizitei doamnei ambasador la Suceava, dar și subtilitatea întâlnirii Excelenței Sale la Siret, cu guvernatorul Cernăuțiului, deschide o temă de profundă reflecție: va fi Gheorghe Flutur viitorul președinte al României?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.