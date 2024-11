Pe cine alegem președinte al României?

Pe cine alegem președintele României?

Cine va conduce țara în următorii 5 ani?

Circul electoral a început!

Aplauze, genți Vuitton și priviri crispate agățate de putere! Ferme de troli, boți și sute de mii de euro plătiți pentru firme specializate în manipularea și dezinformarea opiniei publice?

România normală?

Cine veghează la supremația legii și la buna desfășurare a apropiatelor alegeri prezidențiale și parlamentare?

Să fie o simplă întâmplare că doamna Elena Lasconi a cerut primului ministru Marcel Ciolacu să ia "măsuri urgente" pentru "fabrica de troli" de care dispune Mircea Geoană și să verifice modul în care acesta își desfășoară campania electorală?

Să fie o asemenea informație, cu pretenția de "breaking news", drept "mămăliga" folosită pe post de momeală pentru a prinde marele "rechin"?

Cine are interesul să lanseze această informație pentru a distrage atenția românilor de la problemele reale?

Limbajul tehnic amețește mintea și sufletul!

De la fermele de porci și pui, lovite de o discutabilă gripă porcină și aviară, România adoptă, în limbajul uzual, cuvinte noi, precum "ferme de troli" care, prin existența lor, înlătură democrația și calcă în picioare jertfa de sânge a tinerilor care au murit loviți de gloanțe în timp ce strigau cuvântul "libertate"!

Ce înseamnă "fermă de troli"?

O „fermă de troli” este un grup organizat de persoane sau conturi care creează și distribuie conținut provocator, fals sau manipulator în mediul online. Scopul acestor ferme de troli este de obicei să influențeze opinia publică, să destabilizeze discuțiile online sau să disemineze dezinformare, adesea în scopuri politice, economice sau ideologice.

De obicei, aceste grupuri sunt sponsorizate de diverse organizații sau chiar de guverne și operează prin rețele sociale, forumuri și alte platforme online.

În România, cine își permite să "sponsorizeze" astfel de servicii?

Cât de esențial este rolul serviciilor de informații în prevenirea acțiunilor ilegale ale „fermelor de troli” și a fraudelor electorale?

Cât de implicate sunt MAI, Autoritatea pentru Digitalizare și SRI în verificarea unor activități ilegale, precum "fermele de troli", care pot influența buna credință și votul românilor?

Ar putea astfel de „ferme de troli” să „aleagă” președintele României, ignorând votul românilor?

Întrebările necesită răspunsuri, mai ales pentru că fermele de troli sunt adesea sofisticate, cu conturi false bine construite și strategii care par autentice și atrag susținerea sau reacțiile utilizatorilor reali.

În acest context, cât de adevărat este că prin „ferme de troli” grupuri de interese străine pot influența alegerea unui candidat testat pentru loialitate sau vulnerabil la șantaj pe baza "scheletelor" păstrate cu grijă în dulap?

Marcel Ciolacu, prim-ministru și beneficiar al informațiilor secrete, a confirmat, după sesizarea doamnei Elena Lasconi, că există o „fermă de troli” care ar sprijini campania lui Mircea Geoană. Dar de când știa despre acest lucru, mai ales că a recunoscut, la presiunea jurnaliștilor, că aflase de la colegii de partid? Iar doamna Elena Lasconi, de unde a primit această informație?

Pe cine ajută "fumigenele" electorale?

Campaniile mediatice meritorii, promovate de Antena 3, obligă la reflecții pentru o cunoaștere corectă, cu atât mai mult cu cât românii au dreptul să afle adevărul ascuns după ușa de interesele politice!

De ce doamna Elena Lasconi aspiră la funcția de președinte, dacă într-o declarație publică a lăsat să se înțeleagă că românii din diaspora ar fi „trădători”, în timp ce ea însăși „nu trădează și își iubește țara”?

Înțelege domnia sa că președintele României este președintele tuturor românilor, indiferent de nemulțumirile personale?

Ce îl recomandă pe domnul general Nicolae Ciucă pentru cea mai înaltă funcție în stat, în condițiile în care anunță ruperea alianței cu PSD, dar rămâne la guvernare? Să fie, oare, "ciolanul puterii" mai bun decât onoarea militară?

Cât de mult iubește România domnul ambasador Mircea Geoană în condițiile în care, după retragerea din funcția de secretar general adjunct NATO, își exprimă regretul că "nu a putut să asigure mai multă tehnică militară Ucrainei pentru a lupta împotriva Rusiei"?

Cum poate să demonstreze domnul Marcel Ciolacu grija pentru viitorul României în condițiile în care nu știe cu ce dobândă se împrumută la băncile străine, deși datoria externă a României a trecut de 200 miliarde de euro?

Viața bate filmul!

De ce dezbaterile publice inițiate de Antena 3 nu acordă spațiu, în temeiul principiului egalității, tuturor candidaților înscriși în cursa electorală pentru funcția de președinte al României?

Întrebările invită la răspunsuri, cu atât mai mult cu cât, potrivit "Open Sources", românii nu mai au încredere în partidele politice, fiind preferat pentru funcția de președinte al României un candidat independent!

Și totuși, de ce candidații independenți Silviu Predoiu, fost director SIE, Călin Georgescu, fost înalt funcționar ONU, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, Ana Birchall, fost ministru al justiției, nu apar în sondajele de opinie și nu sunt invitați la Antena 3 în continuarea dezbaterilor inițiate?

Cine îl ține departe de dezbaterea politică pe George Simion?

Pe cine sperie fostul șef al spionajului românesc, șef SIE, Silviu Predoiu? Dar fostul înalt funcționar ONU, Călin Georgescu?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

