Președintele Austriei a ajuns cu trenul în Ucraina. ”Crimele împotriva umanității nu trebuie să rămână nepedepsite”

Preşedintele austriac Alexander van der Bellen a sosit miercuri la Kiev pentru a-şi exprima sprijinul faţă de Ucraina, cu câteva săptămâni înainte de marcarea primului an de la începerea invaziei ruse în această ţară, transmite EFE.

”După aproape un an, Ucraina nu a fost uitată. Împreună cu preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski şi cu bravul popor ucrainean apărăm valorile europene”, a scris Van der Bellen, pe contul său de Twitter, unde a postat şi fotografii de la momentul în care este întâmpinat de oficiali ucraineni în gara centrală din Kiev.

Preşedintele austriac a declarat la sosire că vizita sa la Kiev corespunde ”actului meu deliberat de a-mi exprima solidaritatea cu Ucraina”, potrivit unei înregistrări video difuzată de agenţia ucraineană Ukrinform. Potrivit Reuters, Van der Bellen urmează să aibă o întrevedere şi cu omologul său ucrainean.

#Austrian President @vanderbellen and Vice President of the German #Bundestag @GoeringEckardt arrived in #Kyiv . pic.twitter.com/au9abfzgy8

Vizita lui Van der Bellen a coincis cu cea a vicepreşedintei Parlamentului german (Bundestag), Katrin Goering-Eckardt, din partea Partidului Verzilor, partener în coaliţia de guvernământ a cancelarului Olaf Scholz, formată din social-democraţi, ecologişti şi liberali.

Ucraina "aparţine familiei europene", a declarat politiciana germană, care şi-a exprimat sprijinul faţă de aspiraţia Kievului de a se integra în Uniunea Europeană ''odată ce va fi îndeplinit criteriile''.

Șeful de stat a vizitat Bucea, localitate unde s-au găsit camere de tortură și gropi comune după retragerea trupelor ruse:

”Aici, la Bucea, jelesc fiecare viață distrusă de acest cumplit război. Crimele împotriva umanității, împotriva tuturor valorilor în care credem, nu trebuie uitate și nu trebuie să rămână nepedepsite”.

Here in #Bucha, I mourn for every single life destroyed by this terrible war of aggression.

These crimes against humanity, against everything we stand for, must not be forgotten and must not go unpunished. (vdb) pic.twitter.com/UdRBhZ59Bd