Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, despre plicul dat doctorului: „Mentalitate sovietică”

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Andrei Baciu, afirmă că aşa-numita ”plată informală” dată de către pacienţi unor medici ţine de ”mentalitatea sovietică”, subliniind că în România nu mai există niciun motiv pentru ca pacienţii să dea bani cadrelor medicale.

”Îmi doresc tare mult să conştientizăm foarte tare, cât se poate de real, faptul că în momentul de faţă, în România, nu mai ai nicio nevoie să apelezi la plăţi informale. Există, pentru chestia asta, toleranţă zero. Trebuie să depăşim şi capitolul ăsta din viaţa noastră, trebuie să păşim în viitor, nu se mai întâmplă nicăieri şi vă spun în calitate de medic, am lucrat în străinătate ani, am văzut multe spitale din multe ţări central, vest-europene, nord-americane.

Chestia asta nu se mai practică decât în ţări din fostul bloc sovietic. Trebuie să depăşim mentalitatea asta sovietică, pe bune, chiar nu mai e cazul de aşa ceva”, a declarat Andrei Baciu, marţi, la TVR Info.

Baciu a anunţat că şi-a propus implementarea unui program care să se adreseze deopotrivă pacienţilor şi medicilor acestora, program care să furnizeze în timp real, prin intermediul unei aplicaţii care să poată fi accesată şi de pe telefonul mobil, informaţii legate de locul în care anumite investigaţii medicale de specialitate pot fi făcute.

El a spus că un astfel de program ar putea fi implementat în decurs de câteva luni, explicând că nu este dificilă o centralizare la nivelul CNAS, însă durează mai mult până ce acest lucru să ajungă la nivelul publicului prin intermediul unui program informatic.

