Un președinte a fost filmat în timp ce a făcut pe el la un eveniment important. Videoclipul a devenit viral VIDEO

Președintele Sudanului de Sud, Salva Kiir Mayardit, a fost filmat la un eveniment în timp ce făcea pipi în public pe el în timp ce inaugura un proiect rutier, potrivitsaharareporters.com.

Salva Kiir Mayardit, care este președinte al țării de la independența acesteia, la 9 iulie 2011, a urinat în timpul recitării imnului național.

Evenimentul a fost transmis în direct și nu s-a putut face nimic pentru a remedia situația jenantă.

Se crede că Salva Kiir Mayardit, în vârstă de 71 de ani, suferă de o infecție a tractului urinar, care este comună la bărbații în vârstă.

Videoclipul viral a stârnit reacții mixte, mulți utilizatori de rețele sociale exprimând puncte de vedere opuse.

Unii i-au acuzat, de asemenea, pe cameramani că au făcut o treabă controversată, dezonorându-și președintele, în timp ce alții au spus că au făcut ceea ce trebuia, și au spus că îl văd pe președinte inapt din punct de vedere medical pentru a conduce o țară.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm