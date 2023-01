Şase jurnalişti, arestaţi după ce în mediul online au apărut imagini cu preşedintele ţării urinând pe el la un eveniment VIDEO

Şase jurnalişti au fost arestaţi în Sudanul de Sud, după ce în mediul online a apărut un filmuleţ în care preşedintele ţării, Salva Kiir, poate fi văzut urinând pe el la un eveniment oficial, a anunţat Comitetul de protecţie a jurnaliştilor.

Jurnaliştii de la televiziunea publică South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC) au fost arestaţi marţi şi fac obiectul unei anchete. Imaginile cu preşedintele în vârstă de 71 de ani urinând, apărute în decembrie în social media, au devenit virale.

Un responsabil al SSBC a declarat că postul public nu a difuzat imaginile respective.

Comitetul de protecţie a jurnaliştilor este de părere că arestările se încadrează în tendinţa forţelor de securitate de a recurge la reţineri arbitrare atunci când se consideră că vreo relatare din media este nefavorabilă. “Autorităţile trebuie să îi elibereze pe jurnalişti şi să se asigure că ei pot munci fără să fie intimidaţi sau ameninţaţi cu arestarea”, a declarat Muthoko Mumo, care reprezintă CPJ.

Jurnaliştii arestaţi sunt, potrivit Reuters, operatorii de cameră Joseph Oliver şi Mustafa Osman, editorul video Victor Lado, colaboratorul Jacob Benjamin şi Cherbek Ruben şi Joval Toombe, care în momentul transmisiunii se aflau în camera de control.

Kiir este preşedintele Sudanului de Sun din 2011, de la declararea independenţei ţării. Guvernul a negat în repetate rânduri zvonurile din social media că preşedintele ar fi bolnav.

The president of #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, peed himself in public while opening a road project. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm