Trump se laudă că liderii UE îl numesc președintele Europei. "Este o onoare. Sunt oameni buni" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 20:47
Donald Trump, președintele SUA FOTO Captură video

Liderul american Donald Trump a afirmat luni, 25 august, că liderii UE l-au numit „în glumă” „președintele Europei”, scrie euractiv.com.

„Ei [liderii UE] mă numesc în glumă președintele Europei”, a declarat președintele SUA în fața reporterilor din Biroul Oval. „Mă numesc președintele Europei. Ceea ce este o onoare. Îmi place Europa. Și îmi plac acei oameni. Sunt oameni buni. Sunt lideri grozavi.”

Comentariile lui Trump vin la o săptămână după ce șapte lideri europeni – inclusiv președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen – s-au alăturat președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuții cu Trump la Washington, în încercarea de a-l convinge să continue să ofere sprijin diplomatic și militar Kievului în războiul său împotriva Rusiei.

Vizita la Casa Albă a avut loc la doar câteva zile după ce Trump i-a alarmat pe oficialii UE prin organizarea unui summit organizat în grabă cu Vladimir Putin în Alaska - prima sa întâlnire cu liderul Kremlinului din 2019.

„Și nu am avut niciodată un caz în care șapte plus, de fapt, 28, practic 35, 38 de țări să fie reprezentate aici zilele trecute - 38 de țări europene și de altă parte au fost reprezentate”, a spus Trump.

Pe lângă von der Leyen, francezul Emmanuel Macron, germanul Friedrich Merz, italianul Giorgia Meloni, finlandezul Alexander Stubb, britanicul Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-au însoțit pe Zelenski în călătoria sa în SUA.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze.

