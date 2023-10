Președintele Joe Biden l-a primit la Casa Albă pe diplomatul cu rangul cel mai înalt din China

Preşedintele american Joe Biden s-a întâlnit vineri cu ministrul chinez de externe Wang Yi, cu care a avut o oră de discuţii pe care Casa Albă le-a caracterizat drept o "bună oportunitate" pentru a menţine deschise liniile de comunicare între cele două ţări rivale geopolitic, relatează Reuters.

Wang a avut anterior o a doua zi de întâlniri cu secretarul de stat american Antony Blinken, în timp ce SUA şi China încearcă să-şi gestioneze divergenţele, pregătind totodată terenul pentru un summit aşteptat între Biden şi omologul său Xi Jinping, în noiembrie.

Biden încă speră să se întâlnească cu Xi în viitorul apropiat, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby, dar nu a putut spune dacă s-a ajuns la un acord pentru ca cei doi preşedinţi să se întâlnească în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de luna viitoare de la San Francisco.

China nu a anunţat încă dacă Xi va participa sau nu.

Standing next to US Secretary of State Antony Blinken, China's foreign minister Wang Yi said the two countries share important common interests and challenges that they need to respond together https://t.co/VvZQ4X0nmE pic.twitter.com/3h0185zhgl