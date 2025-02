Prietenul lui Putin și-a cerut scuze pentru că a votat rezoluția europeană pentru Ucraina: "Îmi recunosc vina pentru asta, probabil că sunt obosit și împovărat"

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, și-a cerut scuze public pentru votul țării sale în favoarea unei rezoluții europene privind Ucraina în cadrul Adunării Generale a ONU, afirmând că ar fi trebuit să se abțină.

„Cred că Serbia a făcut o greșeală astăzi. Îmi cer scuze cetățenilor Serbiei pentru asta și îmi recunosc vina pentru asta, pentru că probabil că sunt obosit și împovărat și nu pot duce totul la bun sfârșit”, a declarat Vucic în emisiunea Cirilica de la TV Hepi.

Liderul sârb a explicat că, în opinia sa, Serbia trebuia să adopte aceeași poziție de abținere și față de rezoluția europeană, așa cum a procedat în cazul celei propuse de SUA. „Explicația pe care am primit-o după votul de la ONU, unde, ca să fie clar, am votat pentru rezoluția europeană. În ceea ce privește rezoluția americană, am votat exact așa cum ar fi trebuit, ne-am abținut. În opinia mea, ar fi trebuit să ne abținem și la rezoluția europeană”, a spus Vucic, conform Digi24.ro.

El a admis că decizia ar putea avea consecințe politice: „Și, după cum puteți vedea, spun asta într-un moment în care este destul de clar că voi pierde favoarea UE sau puncte politice”.

Președintele Serbiei și-a asumat întreaga responsabilitate pentru acest vot și a recunoscut că nu a avut suficient timp pentru a analiza în detaliu toate materialele. „Nu am reușit să mă ocup suficient de acest subiect, poate sunt prea obosit, poate am prea multe lucruri pe masă. Îmi cer scuze, în primul rând, cetățenilor Serbiei”, a declarat el.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție inițiată de Ucraina și aliații săi europeni, prin care cere Rusiei „să își retragă imediat, complet și necondiționat toate forțele armate de pe teritoriul Ucrainei”. Documentul a fost aprobat cu 93 de voturi pentru, 18 împotrivă și 65 de abțineri.

