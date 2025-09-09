Laureați ai premiului Nobel îl atacă dur pe Trump. ”Se aseamănă cu cel mai brutal tiran din istorie”

Politicile lui Donald Trump din timpul celui de-al doilea mandat de la Casa Albă au pus pe jar lumea științifică din Statele Unite, iar șase laureați ai premiului Nobel îl atacă dur pe președintele american. Unul dintre ei, Joachim Frank, câștigător al prestigioasei distincții pentru chimie în 2017, a comparat administrația Trump cu ”regimul lui Hitler”, cel mai brutal tiran din istorie.

Oameni de știință veterani avertizează cu privire la dezmembrarea puterii științifice a Americii și la riscul reprezentat de democrație: „Ar putea dura decenii pentru a ne reveni”, se arată într-o analiză din El Pais.

În ultimele săptămâni, publicația amintită a contactat majoritatea laureaților Premiului Nobel pentru Fizică, Chimie și Medicină din Statele Unite din ultimii 20 de ani, cu un chestionar despre politicile lui Donald Trump privind știința, cercetarea și sănătatea.

„De ce sunt trist?”, scrie Roald Hoffmann, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie din 1981. „Am venit în SUA când aveam 11 ani. Dacă politicile Trump vor fi duse la bun sfârșit, este foarte puțin probabil ca experiența mea să se repete în generația nepoților mei din domeniul științific.”

Hoffmann s-a născut în Polonia în 1937 și poartă numele de familie al tatălui său vitreg. Tatăl său, Hillel Safran, a fost un evreu polonez ucis de naziști în 1943 pentru organizarea unei rebeliuni în lagărul de concentrare unde a fost închis. Cea mai mare parte a familiei sale a pierit și ea în Holocaust. În 1949, după ce a trăit mai mulți ani în lagăre de refugiați din Austria și Germania, Hoffmann, mama sa și tatăl său vitreg au reușit să emigreze în Statele Unite.

„Pe lângă efectul asupra științei”, explică Hoffmann, „vedem la o democrație atacată de sus în jos, dar, mai important, la o susținere generală a intimidării, a incisivității și a acțiunilor ilegale. De asemenea, la o erodare a multor ani de încurajare constantă a populațiilor minoritare și a imigranților pe care îi prețuiam cu toții.”

Joachim Frank spune că una dintre cele mai vechi amintiri ale sale este aceea când și-a văzut casa arzând după ce a fost bombardată de Aliați în Siegen, centrul producției de oțel din Germania nazistă. Frank s-a mutat în Statele Unite în anii 1970. În 2017, a câștigat Premiul Nobel pentru Chimie pentru dezvoltarea microscopiei crioelectronice, o descoperire importantă pentru studierea funcției moleculelor esențiale vieții.

La 85 de ani, acum pensionar, el scrie: „Nu am mai văzut o astfel de situație în viața mea, dar cea mai apropiată analogie este cu regimul Hitler, care a forțat mulți oameni de știință să părăsească țara din cauza politicilor sale rasiale. A marcat sfârșitul conducerii științifice mondiale de către Germania”, avertizează el. „Fiind născut în Germania în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mă simt absolut îngrozit să-mi văd viața marcată de două regimuri fasciste.”

Sfârșitul unei ere în Statele Unite

Rich Roberts, născut acum 81 de ani în Regatul Unit, și-a petrecut o mare parte din cariera științifică în Statele Unite. A câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1993, când era director al New England Biolabs.

Roberts mărturisește: „Mă simt îngrozitor că știința pe care am urmat-o și am iubit-o în ultimii 60 de ani este amenințată de politicieni care știu puțin sau nimic despre ce implică practicarea științei. Nici măcar nu par să aprecieze marile beneficii pentru societate în general, care au rezultat ca urmare a cercetării fundamentale, pe care o finanțează în principal”.

Hoffmann, Frank și Roberts nu sunt singurii cercetători imigranți care au câștigat un Premiu Nobel. Treizeci și cinci la sută din totalul Premiilor Nobel academice din Statele Unite din 1901 au fost câștigate de imigranți, potrivit Universității George Mason. Un studiu recent a estimat că, dacă chiar și reducerile propuse de Trump sunt impuse într-o versiune redusă, produsul intern brut al SUA va scădea cu 3,8% pe termen lung, o cifră similară cu cea observată în recesiunea din 2009.

Barry Barish, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2017 pentru descoperirea undelor gravitaționale, vorbește despre o ruptură completă între Casa Albă și universități. „Întreprinderea de cercetare din SUA a prosperat timp de decenii prin acest model și a fost lider mondial în multe domenii de cercetare și a atras oameni de știință de top din întreaga lume. Acest parteneriat se apropie de sfârșit!”

Barish consideră că SUA se confruntă cu sfârșitul unei ere. „Trăim într-o epocă de aur a științei, atât în știința fundamentală a descoperirilor, cât și în dezvoltarea aplicațiilor practice. Cred că acest lucru va continua, dar nu cu SUA în frunte. China și, într-o oarecare măsură, Europa, vor ieși în evidență ca lideri ai științei fundamentale și a aplicațiilor”, prezice el.

„Pe lângă efectele pe termen scurt ale scăderii finanțării”, scrie Harold Varmus, laureat al Premiului Nobel pentru Medicină în 1989, „există efecte teribile pe termen lung asupra imaginii anterior favorabile despre SUA ca un loc unde să fii instruit și să desfășori muncă științifică. Ar putea dura decenii pentru a ne reveni.”

Majoritatea laureaților intervievați speră că Congresul va respinge reducerile bugetare. Bugetul lui Trump pentru 2026 este în prezent în dezbatere și se spune că este probabil ca unele dintre reducerile masive propuse de acesta să fie diluate. „Dacă acest buget va fi aprobat, va fi o catastrofă”, spune Carl Wieman, profesor emerit la Universitatea Stanford și laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2001. „În trecut, inclusiv în prima președinție Trump, au fost propuse reduceri mari pentru știință, dar Congresul nu le-a aprobat niciodată. Acest lucru s-ar putea întâmpla în continuare.”

