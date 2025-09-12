Se scumpește iar mâncarea! Preţurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. Bolojan a refuzat încă o propunere PSD SURSE

În ciuda argumentelor celor de la PSD, premierul Ilie Bolojan a refuzat prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Ministerul Agriculturii a propus menținerea plafonării la produsele de bază și după data de 30 septembrie 2025, când expiră actuala măsură.

Unul dintre argumentele celor de la PSD ar fi fost că inflația ar mai putea crește cu încă 2-3 procente dacă ar fi eliminată plafonarea, susțin surse Antena 3 CNN.

În luna iunie 2025, Executivul a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază pentru încă trei luni, până la sfârșitul lunii septembrie 2025, statul dorind, astfel, să mai ridice din presiunea asupra prețurilor, având în vedere că puterea de cumpărare a oamenilor a fost afectată după noile scumpiri.

Lista alimentelor cu adaosul comercial plafonat până la 30 septembrie 2025:

- pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialități;

- lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT;

- brânză telemea de vacă vrac;

- iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

- făină albă de grâu „000” până la 1 kg;

- mălai până la 1 kg;

- ouă de găină calibrul M;

- ulei de floarea-soarelui până la 2 litri;

- carne proaspătă pui;

- carne proaspătă porc;

- legume proaspete vrac;

- fructe proaspete vrac;

- cartofi proaspeți albi vrac;

- zahăr alb tos până la 1 kg;

- smântână - 12% grăsime;

- unt până la 250 grame;

- magiun până la 350 grame.

Ads