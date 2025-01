Prețuri record pe piața imobiliară la începutul anului 2025. Care sunt orașele unde tarifele au explodat

Anul 2025 debutează cu surprize notabile pe piața imobiliară din România, aducând cu sine prețuri record și schimbări semnificative în principalele centre economice și turistice. Datele publicate de Imobiliare.ro evidențiază evoluții spectaculoase în orașe precum Cluj-Napoca, Brașov și Craiova, dar și o dinamică interesantă în restul principalelor orașe ale țării.

Cluj-Napoca începe anul 2025 cu un record istoric: prețul mediu al apartamentelor a depășit pragul de 3.000 euro/mp util. Această creștere rapidă confirmă statutul orașului ca lider al pieței imobiliare din România. Astfel, un apartament cu două camere și o suprafață utilă de 52 mp se vinde în medie cu 156.000 de euro, o valoare cu 21.200 de euro mai mare față de anul precedent.

Orașul de sub Tâmpa se situează pe locul al doilea în clasamentul prețurilor. Media de 2.083 euro/mp util este cu 22% mai mare decât media națională, iar apartamentele noi ating chiar 2.458 euro/mp util. Creșterea de aproape 20% în ultimele 12 luni reflectă cererea crescută pentru locuințe în acest important centru turistic și economic.

Capitala încă menține un nivel stabil al prețurilor, cu o medie de 1.862 euro/mp util. Un apartament cu două camere poate fi achiziționat cu aproximativ 96.824 de euro. Pe segmentul locuințelor noi, prețul mediu a depășit pragul de 2.000 euro/mp util, indicând o separare tot mai accentuată între piața veche și cea nouă.

Principalul centru economic al Olteniei se remarcă printr-o creștere spectaculoasă de 20% în doar un an. Prețul mediu de 1.819 euro/mp util poziționează Craiova peste orașe consacrate precum Constanța, Iași și Timișoara.

Orașe cu prețuri plină creștere

Sibiul a înregistrat o creștere de 18%, ajungând la un preț mediu de 1.777 euro/mp util. În Constanța, prețurile au crescut constant, atingând o medie de 1.766 euro/mp util. Acest lucru face ca orașul de pe malul Mării Negre să rămână atractiv pentru investiții imobiliare, mai ales în segmentul turistic.

Iașiul a depășit pragul de 1.700 euro/mp util, în timp ce Timișoara rămâne cel mai accesibil oraș mare, cu un preț mediu de 1.700 euro/mp util. Chiar și așa, costul unui apartament cu două camere a crescut cu 10.000 de euro față de anul trecut.

Oradea menține un preț sub media națională, cu 1.635 euro/mp util. La polul opus, Ploieștiul se remarcă printr-o creștere lentă, de doar 6% în ultimul an, și un preț mediu de 1.155 euro/mp util.

Potrivit lui Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro, anul 2025 va fi unul al oportunităților punctuale.

“Piața rezidențială demarează cu prețuri considerabil mai ridicate decât în urmă cu 12 luni, după un an 2024 care a performat peste așteptări. Totuși, avem în fața noastră un an cu provocări: creșterea prețurilor proprietăților nu a fost susținută de evoluția chiriilor, mai ales pe segmentul rezidențial nou; modificările fiscale recent anunțate au și ele un impact important care îndeamnă la prudență; se adaugă instabilitatea politică. Cererea pentru locuințe rămâne ridicată și în continuare ne aflăm într-o perioadă optimă pentru achiziții, cu condiția să nu ne aruncăm mai mult decât ne permitem și să ne facem propriile analize financiare temeinic. 2025 are toate ingredientele pentru a fi un an al oportunităților de moment, în care va fi important să stăm cu ochii pe piață, nu excludem să vedem campanii și promoții fulger din partea unor dezvoltatori în dinamică cu evoluția vânzărilor”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

