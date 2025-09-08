Record istoric pentru prețul aurului. A depășit pragul psihologic de 500 de lei

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), gramul de aur s-a scumpit luni, 8 septembrie, cu peste 6 lei și a ajuns să depășească cu 2 lei pragul psihologic de 500 de lei.

Prețul gramului de aur a crescut luni cu 6,25 lei, ajungând la 502,5817 lei de la 496,3229 lei, cât anunţase vineri, 5 septembrie, Banca Naţională a României (BNR), şi a înregistrat din nou o valoare record, scrie adevarul.ro.

Conform datelor Băncii Naționale a României, între 5 martie și 8 septembrie, cel mai mic curs pentru un gram de aur s-a înregistrat la data de 12 martie, când era doar 465.6737 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0716 lei, în scădere cu 0,71 bani (-0,13%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0787 lei.

Leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3253 lei, în scădere cu 2,10 bani (-0,48%), comparativ cu vineri, 5 septembrie, când s-a situat la 4,3463 lei.

Pe de altă parte, leul s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4314 lei, în creştere cu 2,08 bani (+0,38%), faţă de 5,4106 lei, cotaţia anterioară.

