Record istoric pentru prețul aurului. Piața metalelor prețioase poate fi zguduită

Record istoric pentru prețul aurului. Piața metalelor prețioase poate fi zguduită
Pe piața futures, contractele cu livrare în decembrie au atins un vârf de 3.534,10 dolari uncia, înainte de a coborî spre 3.495 dolari. Aurul spot s-a menținut în jurul valorii de 3.400 dolari/uncie.

Creșterea vine după ce o scrisoare oficială emisă de Agenția Vamală și de Protecție a Frontierei din SUA (CBP), publicată de Financial Times, a sugerat că anumite lingouri de aur turnate în Elveția ar trebui încadrate într-un cod vamal care nu le scutește de noile tarife reciproce de 39%, introduse recent pentru produsele elvețiene.

Decizia CBP face referire la faptul că lingourile de un kilogram și cele de 100 uncii, dacă sunt ștampilate sau gravate, nu pot fi clasificate drept aur ”neprelucrat” și, deci, nu se mai încadrează în codul vamal HTS 7108.12.10, care le-ar fi permis scutirea de taxe. În schimb, au fost încadrate în codul 7108.13.5500, ce le face susceptibile la taxe.

Această reinterpretare a creat panică în piață.

”Reapare sentimentul de grabă în importuri, similar cu cel din 2024,” a transmis Michael Hsueh, analist la Deutsche Bank, într-o notă adresată clienților.

Piața, în așteptare și neliniște

Joni Teves, strateg la UBS, a avertizat că această schimbare poate afecta capacitatea pieței de a importa rapid aur pentru livrarea fizică în depozitele Comex din SUA, folosite pentru decontarea contractelor futures.

”Tarifele impun costuri suplimentare, iar Elveția fiind principala sursă de aur rafinat pentru SUA, aceste costuri pot deveni semnificative,” a spus ea.

Teves subliniază că 78% din exporturile de aur ale Elveției către SUA erau anterior scutite de taxe, datorită clasificării ca aur neprelucrat. În lipsa unor clarificări, piețele metalelor prețioase vor rămâne ”nervoase,” a adăugat ea.

Soluții și riscuri pe termen lung

Atât UBS, cât și Deutsche Bank susțin că rafinăriile de aur ar putea modifica procesele de producție pentru a se încadra în codul vamal scutit de taxe. De exemplu, s-ar putea recurge la lingouri turnate fără gravuri sau chiar la granule de aur, care sunt considerate mai puțin prelucrate.

Totuși, Hsueh avertizează că dacă administrația americană își propune să stimuleze rafinarea internă a aurului, atunci ar putea descuraja în mod deliberat importurile prin impunerea de condiții stricte pentru scutiri. Într-un scenariu extrem, ar putea fi eliminate complet și scutirile actuale — deși analiștii spun că acest lucru este puțin probabil.

Investitorii pariază pe aur

Philippe Gijsels, strateg-șef la BNP Paribas Fortis, crede că prețul aurului poate depăși 4.000 de dolari/uncie.

”Traiul într-o lume marcată de inflație, îndoieli privind independența Fed și sustenabilitatea datoriilor guvernamentale face ca investiția în active reale să fie tot mai atractivă,” a declarat el pentru CNBC. Totuși, a avertizat că drumul aurului va fi ”accidentat.”

Cea mai mare țară din lume are partenerul nr. 1 SUA: Acum, Trump lovește necruțător bunurile sale de 434 de miliarde
Politica imprevizibilă a Casei Albe din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump vine cu tot felul de surprize. Cea mai mare țară din lume are ca partener nr. 1 în schimburile comerciale...
Trump declanșează ”cea mai mare înfrângere” din 1515 a unei forțe a Europei: ”Cuțitele sunt pe masă”
Joi seara, președintele unei forțe a Europei, cea mai bogată țară din lume, a avut o convorbire telefonică ”dezastruoasă” cu omologul său american, Donald Trump. Un joc al acuzărilor a...
