Pacea din Gaza ieftinește petrolul. Prețul unui baril american a scăzut sub pragul psihologic de 60$, pentru prima dată în ultimele luni

Cursul barilului de petrol american a scăzut sub pragul de 60 de dolari vineri, la cel mai scăzut nivel din aprilie, pe o piaţă afectată de o supraabundenţă a ofertei faţă de cerere, în urma acordului de încetare a focului în Războiul din Fâşia Gaza.

Cursul petrolului este foarte sensibil la situaţia din Orientul Mijlociu.

Preţul barilului West Texas Intermediate (WTI) la livrare în noiembrie a scăzut cu 2,81%, la 59,78 de dolari către ora 14.20 GMT.

Barilul Brent de la Marea Nordului, cu livrare în decembrie, a scăzut cu 2,68% la 63,47 de dolari.

Acordul a intrat în vigoare

Armata israeliană (IDF) a anunţat vineri că acordul de încetare a focului în Gaza a intrat în vigoare, întrucât trupele s-au retras acum la liniile de desfăşurare convenite.

Într-o declaraţie publicată pe Telegram, IDF afirmă că trupele „au început să se poziţioneze de-a lungul liniilor de desfăşurare actualizate” începând cu ora locală 12:00.

„Trupele IDF din Comandamentul de Sud sunt desfăşurate în zonă şi vor continua să elimine orice ameninţare imediată”, precizează declaraţia.

IDF controlează acum 53% din Fâşia Gaza – majoritatea acestor zone se află în afara zonelor urbane.

Mii de palestinieni s-au pus în mişcare, vineri, spre nordul Fâşiei Gaza, după anunţarea încetării focului, au observat jurnaliştii AFP aflaţi la Nousseirat, în centrul teritoriului. Un şir aproape neîntrerupt de pietoni mergea de-a lungul şoselei al-Rashid, o şosea de coastă care merge de-a lungul Mediteranei, spre nordul Fâşiei Gaza, iar câteva vehicule se deplasau încet în aceeaşi direcţie, în mijlocul mulţimii.

Ads