Tarifele impuse de Trump afectează prețurile cafelei și ceaiului în SUA. Micii comercianți se tem că nu vor „supraviețui”

Autor: Maria Popa
Joi, 14 August 2025, ora 07:44
404 citiri
Tarifele impuse de Trump afectează prețurile cafelei și ceaiului în SUA. Micii comercianți se tem că nu vor „supraviețui”
Boabe de cafea Foto: Pixabay

Deși indicele prețurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că prețurile alimentelor au stagnat față de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate și condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce îngrijorează micile afaceri care le comercializează, transmite CNBC.

Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, prețul cafelei a crescut cu 14,5% față de anul trecut, ajungând la o medie de 8,41 dolari pe livră (aproximativ 453 de grame).

Jessica Simons, proprietara Bethany’s Coffee Shop din Nebraska, a declarat pentru CNBC că prețurile de achiziție au urcat cu 18–25% doar din ianuarie.

”A trebuit să punem o taxă suplimentară de 3% pe cafea până reușim să tipărim meniurile noi. Dar prețurile se schimbă atât de repede încât nu putem retipări de fiecare dată când cresc”, a spus aceasta, adăugând că scumpirile afectează și alte produse, precum avocado și roșiile.

Potrivit Tax Foundation, aproape 74% din importurile alimentare ale SUA, în valoare de 163 miliarde de dolari, sunt supuse tarifelor. Pentru companiile care importă produse ce nu pot fi obținute pe plan intern, precum cafeaua sau apa de cocos, opțiunile de a evita aceste tarife sunt extrem de limitate, a subliniat Josh Teitelbaum, consilier senior la firma Akin.

Anjali Bhargava, fondatoarea Anjali’s Cup, care produce amestecuri de condimente și ceaiuri inspirate din Ayurveda, spune că tariful de 50% pe ceaiul din India, precum și taxele pe condimente și ambalaje, amenință să îi distrugă marjele deja reduse.

”Acest tarif forțează o alegere între menținerea calității și supraviețuirea afacerii, iar multe mici companii nu vor supraviețui acestei alegeri”, a spus Bhargava, adăugând că nu există surse alternative pentru ceaiul organic single-origin Assam pe care îl folosește.

Experții avertizează că efectul tarifelor s-ar putea extinde și asupra supermarketurilor, influențând disponibilitatea produselor pe rafturi. Heather Rice, specialist la KPMG, a subliniat că măsurile, combinate cu reducerea programului de ajutor alimentar SNAP, pot afecta prognozele comercianților și ar putea duce la schimbări în diversitatea produselor disponibile pe tot parcursul anului.

Bhargava concluzionează că războiul comercial global ”va răni pe toată lumea”, reducând diversitatea și autenticitatea pieței alimentare americane și punând în pericol supraviețuirea afacerilor mici care oferă produse de calitate.

Trump pierde războiul său. Evaluare sumbră: Cât vor plăti într-un an oamenii de rând pentru tarifele președintelui
Trump pierde războiul său. Evaluare sumbră: Cât vor plăti într-un an oamenii de rând pentru tarifele președintelui
Un analist trage concluzia că Donald Trump pierde războiul său comercial prostesc. Toate mutările sale au împins inflația în sus, au redus sporul locurilor de muncă în SUA, au încetinit...
Care sunt țările care alimentează din umbră războiul din Ucraina cumpărând petrol rusesc. Miza din ce în ce mai mare pentru SUA, Rusia și țările asiatice
Care sunt țările care alimentează din umbră războiul din Ucraina cumpărând petrol rusesc. Miza din ce în ce mai mare pentru SUA, Rusia și țările asiatice
După deja patru ani de război în Ucraina, eforturile susținute ale Occidentului de a limita spațiul de manevră al Rusiei și a impune sancțiuni economice au fost substanțiale, dar departe...
#pret cafea, #ceai, #tarife Trump, #tarife importuri donald trump, #scumpiri alimente, #taxe import SUA, #comercianti , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E gata! Rodrygo a facut anuntul, dupa ce Guardiola l-a cerut la Manchester City
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurentiu Reghecampf, ajuns in Sudan: "Pleaca de acolo urgent! Inseamna moarte"

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Jaguar Land Rover recheamă peste 121.000 de mașini în Statele Unite, din cauza unor defecțiuni. „Siguranța clienților este prioritatea noastră”. Modelele afectate
  2. Ce trebuie să faci pentru a obține voucherele lunare pentru plata energiei electrice. Care sunt condițiile de acordare
  3. Tarifele impuse de Trump afectează prețurile cafelei și ceaiului în SUA. Micii comercianți se tem că nu vor „supraviețui”
  4. Fenomenul anunțurilor de joburi „fantomă”, practica prin care unele companii și-ar speria angajații. Senatoare: „Dacă s-ar respecta legea, acest lucru nu s-ar întâmpla”
  5. În ce orașe din România primăriile au scăzut impozitele în 2025
  6. Trump a uitat brusc de Putin. Frica președintelui SUA de o superputere l-a făcut să ia o măsură drastică
  7. Românii care comandă de pe Temu, AliExpress și alte site-uri similare vor plăti o nouă taxă pentru colete
  8. HUAWEI Pura 80 Ultra a obținut cel mai mare scor general din istoria DXOMARK. Dispozitivul se va lansa în curând și în România
  9. Galaxy S25 FE: Noul „telefon pentru toți”. Cu ce specificații poate veni noul dispozitiv al celor de la Samsung
  10. Patru telefoane Samsung Galaxy pierd actualizările de securitate. Ce înseamnă asta pentru utilizatori