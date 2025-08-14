Tarifele impuse de Trump afectează prețurile cafelei și ceaiului în SUA. Micii comercianți se tem că nu vor „supraviețui”

Deși indicele prețurilor de consum al Statelor Unite din luna iulie a arătat că prețurile alimentelor au stagnat față de luna precedentă, produsele sensibile la tarife, precum boabele de cafea, ceaiurile de specialitate și condimentele, au înregistrat scumpiri semnificative, ceea ce îngrijorează micile afaceri care le comercializează, transmite CNBC.

Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, prețul cafelei a crescut cu 14,5% față de anul trecut, ajungând la o medie de 8,41 dolari pe livră (aproximativ 453 de grame).

Jessica Simons, proprietara Bethany’s Coffee Shop din Nebraska, a declarat pentru CNBC că prețurile de achiziție au urcat cu 18–25% doar din ianuarie.

”A trebuit să punem o taxă suplimentară de 3% pe cafea până reușim să tipărim meniurile noi. Dar prețurile se schimbă atât de repede încât nu putem retipări de fiecare dată când cresc”, a spus aceasta, adăugând că scumpirile afectează și alte produse, precum avocado și roșiile.

Potrivit Tax Foundation, aproape 74% din importurile alimentare ale SUA, în valoare de 163 miliarde de dolari, sunt supuse tarifelor. Pentru companiile care importă produse ce nu pot fi obținute pe plan intern, precum cafeaua sau apa de cocos, opțiunile de a evita aceste tarife sunt extrem de limitate, a subliniat Josh Teitelbaum, consilier senior la firma Akin.

Anjali Bhargava, fondatoarea Anjali’s Cup, care produce amestecuri de condimente și ceaiuri inspirate din Ayurveda, spune că tariful de 50% pe ceaiul din India, precum și taxele pe condimente și ambalaje, amenință să îi distrugă marjele deja reduse.

”Acest tarif forțează o alegere între menținerea calității și supraviețuirea afacerii, iar multe mici companii nu vor supraviețui acestei alegeri”, a spus Bhargava, adăugând că nu există surse alternative pentru ceaiul organic single-origin Assam pe care îl folosește.

Experții avertizează că efectul tarifelor s-ar putea extinde și asupra supermarketurilor, influențând disponibilitatea produselor pe rafturi. Heather Rice, specialist la KPMG, a subliniat că măsurile, combinate cu reducerea programului de ajutor alimentar SNAP, pot afecta prognozele comercianților și ar putea duce la schimbări în diversitatea produselor disponibile pe tot parcursul anului.

Bhargava concluzionează că războiul comercial global ”va răni pe toată lumea”, reducând diversitatea și autenticitatea pieței alimentare americane și punând în pericol supraviețuirea afacerilor mici care oferă produse de calitate.

