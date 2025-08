Noile scumpiri la carburanți vor descuraja consumul, estimează OMV Petrom. „A mai fost un prag psihologic în 2022, când a fost acel val de cumpărături sub imperiul panicii”

Creșterea prețului carburanților ca urmare a majorării TVA și a accizei nu va avea un impact asupra cererii pe termen scurt, dar ar putea duce la o scădere pe termen mediu, a explicat, într-o conferință de presă, Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Downstream Oil.

Potrivit acestuia, există niște praguri psihologice pentru români când vine vorba de prețul benzinei: „Ce pot să vă spun, și am precizat întotdeauna că politica noastră moderată de prețuri are în considerare taxele și accizele, cotațiile produselor și bineînțeles costurile operaționale, și într-adevăr taxele și accizele reprezintă aproximativ 50% din prețul produsului. În ceea ce privește pragul psihologic, am văzut în trecut, într-adevăr, pragul psihologic de 5 lei, acum 10 ani era aproximativ 5 lei”, a declarat Căprău.

„A mai fost un prag psihologic undeva în 2022, când a fost acel val de cumpărături sub imperiul panicii, când nivelul a fost de 9 lei. Estimarea noastră în momentul de față pentru această creștere de prețuri la carburanți este că nu o să aibă un impact imediat în cerere, fiind un produs de bază impactul în cerere nu se vede imediat”, a adăugat acesta.

Prin urmare, estimarea noastră de cerere pentru anul acesta rămâne relativ stabilă. În schimb, ne așteptăm ca la începutul anului viitor, ceea ce înseamnă pe termen mediu, să vedem o ușoară scădere a cererii", a spus Radu Căprău. De asemenea, și directorul financiar al OMV Petrom, Alina Popa, a afirmat că nu va exista un impact pe termen scurt, ci mediu. „Industria noastră este afectată de mai multe taxe suplimentare. Aici începe cu impozitul suplimentar pentru gaze naturale, impozitul pe construcții, impozitul pe cifra de afaceri, care vin peste taxele obişnuite, redevența și impozit pe profit. Studiile de specialitate arată că taxele specifice industriei noastre sunt semnificativ mai mari decât media europeană”, a spus aceasta.

Ce impact va avea asupra prețurilor majorarea TVA și a accizelor de la 1 august

„Când vine vorba de noile măsuri, încă analizăm impactul acestora și urmărim cu atenție ce se întâmplă. Vedem un impact indirect din taxele indirecte, respectiv TVA și acciză. Ne așteptăm ca acest impact să fie mai degrabă pe termen mediu, nu pe termen scurt, că va dura puțin până vom vedea efecte în scăderea cererii pentru produsele noastre", a adăugat aceasta.

Totodată, ea a fost întrebată de jurnaliști dacă majorarea taxelor va fi transferată integral către consumatori sau compania va suporta o parte.

„Toate taxele indirecte, respectiv TVA și acciză, sunt întotdeauna transferate către piață. Nu suportăm taxele indirecte decât pentru consumul nostru propriu. Acolo, da, vom fi și noi afectați ca și orice consumator de TVA și acciză suplimentare, dar când vine vorba de terți, acestea se vor aplica la prețul de vânzare”, a spus Popa.

