O analiză recentă realizată de o platformă imobiliară arată că au crescut chiriile în ultima perioadă, la fel și cererea.

În luna iunie a acestui an s-au înregistrat cu 24% mai multe interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe o platformă de imobiliare, comparativ cu luna anterioară. De asemenea, interacțiunile între chiriași și proprietari sau agenți/dezvoltatori au crescut cu 17% comparativ cu luna iunie a anului anterior.

Chiriile au crescut în luna iunie cu 13% comparativ cu anul 2023, dar au rămas aproape similare cu cele din luna mai 2024

• Cea mai mare creștere de preț de la un an la altul a rămas tot în Arad, la garsoniere (+29%)

• Cea mai mare scădere de prețuri, de la o lună la alta, s-a înregistrat în Timișoara, la garsoniere (-9%)

• Cea mai mică creștere de preț din București, de la un an la altul, a fost în sectorul 1 (+10%), iar cea mai mare în sectoarele 2 și 5 (+17%)

• Sibiu rămâne orașul în care prețurile chiriilor au stagnat de la o lună la alta, la toate categoriile de apartamente

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 13% de la un an la altul (iunie 2024 vs. iunie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (iunie 2024 vs. mai 2024) au rămas relativ similare. Astfel, prețul mediu solicitat pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două și trei camere, în iunie 2024, a fost de 496 euro, se arată în comunicatul de presă.

„Piața imobiliară din segmentul închirierilor traversează în prezent o perioadă de efervescență, pe măsură ce începe sezonul chiriilor. Această perioadă este strâns legată de începutul anului universitar, când studenții încep să-și caute locuințe. Universitățile din marile orașe atrag anual mii de studenți, ceea ce duce la o creștere semnificativă a cererii pe segmentul chiriilor și, implicit, la o majorare a prețurilor. În ciuda acestei tendințe de creștere, România are printre cele mai accesibile prețuri din Uniunea Europeană, conform datelor Eurostat”, a declarat Răzvan Ceapă.

Evoluția prețurilor în București

Comparativ cu luna iunie 2023, în luna iunie 2024 prețurile medii pentru chiriile din București au crescut cel mai mult (+16%) la categoria garsonierelor, unde prețul mediu de închiriere a fost de 354 de euro. De asemenea, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 541 de euro în luna iunie 2024, cu 10% mai mare față de cel din iunie 2023. Totodată, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu trei camere din Capitală a crescut cu 13% de la un an la altul, având o valoare medie de 752 de euro.

La fel ca în ultimele luni, sectorul 1 din Capitală este în continuare cel mai scump sector din București, cu apartamente care se închiriază la un preț mediu de 731 de euro, în timp ce sectorul 4 rămâne cel mai ieftin sector și în luna iunie 2024, cu un preț mediu de 460 de euro. Astfel, cei care își doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei plătesc cu 59% mai mult decât cei din sectorul 4 al Bucureștiului.

În luna iunie apartamentele de închiriat din sectoarele 2 și 5 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+17%), urmate de apartamentele din sectorul 6 (+13%) și de cele din sectoarele 3 și 4 (+11%). Cele mai mici creșteri de preț per sectoare s-au înregistrat în sectorul 1 (+10%).

În iunie 2024, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 342 euro (în sectorul 5) și 400 de euro (sectorul 1). Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 450 de euro (sectorul 4) și 660 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 550 de euro (sectorul 6) și 1000 de euro (sectorul 1).

Alte orașe

La nivelul țării, în iunie 2024, comparativ cu iunie 2023, s-au înregistrat exclusiv creșteri ale prețurilor medii solicitate pe toate categoriile de apartamente de închiriat, în timp ce de la o lună la alta (iunie vs. mai 2024) au apărut atât scăderi de prețuri, cât și creșteri și stagnări.

Cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Arad, unde garsonierele au avut o creștere de 29%. Cea mai mare creștere de la o lună la alta (iunie 2024 vs. mai 2024) a fost de 5% la garsonierele din Arad. În schimb, cea mai mare scădere de preț de la o lună la alta s-a înregistrat în Timișoara, la garsoniere (-9%). Sibiu rămâne singurul oraș în care prețurile medii de închiriere au stagnat în iunie vs. mai, la toate categoriile de apartamente.

În luna iunie 2024, în Cluj-Napoca, prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două sau trei camere au variat.

Comparativ cu luna iunie 2023, prețurile medii ale chiriilor din iunie 2024 au crescut cu 19% în cazul garsonierelor, cu 10% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 5% la apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna iunie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 380 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 550 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 682 de euro.

Alte orașe

În Iași, în iunie 2024, prețurile medii solicitate pentru închirierea apartamentelor din Iași au crescut de la un an la altul, dar au variat comparativ cu luna anterioară.

Comparativ cu luna iunie 2023, prețurile medii solicitate în iunie 2024 au crescut atât în cazul garsonierelor (+11%), cât și în cazul apartamentelor cu două camere (+13%) și cu trei camere (+3%).

Astfel, în luna iunie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 310 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 450 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 513 euro.

În Brașov, în luna iunie 2024, comparativ cu luna mai 2024, prețurile medii solicitate pentru închiriere au fost relativ similare, în timp ce prețurile de la un an la altul (iunie 2024 vs. iunie 2023) au crescut.

Comparativ cu luna iunie 2023, prețurile de închiriere au crescut, în medie, cu 9% pentru garsoniere și cu 11% în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce în cazul apartamentelor cu trei camere prețurile au rămas relativ la fel.

Astfel, în luna iunie 2024 prețul mediu pentru închirierea garsonierelor a fost de 350 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 607 euro.

În Constanța, în luna iunie 2024, comparativ cu luna mai 2024, prețurile pentru închirierea garsonierelor au scăzut cu 6%, în timp ce prețurile pentru închirierea apartamentelor cu două și trei camere au stagnat relativ.

Comparativ cu luna iunie 2023, prețul mediu al chiriilor a crescut cu 24% la categoria garsonierelor și cu 11% în cazul apartamentelor cu două camere, dar a rămas relativ similar la categoria apartamentelor cu trei camere.

Astfel, în luna iunie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 324 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 656 de euro.

