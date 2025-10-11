"Da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa", recunoaște ministrul Bogdan Ivan. Ce soluție le recomandă românilor ca să-și reducă facturile

Autor: Mihai Diac
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 13:31
"Da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa", recunoaște ministrul Bogdan Ivan. Ce soluție le recomandă românilor ca să-și reducă facturile
Contor de energie FOTO Pixabay

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu difuzat sâmbătă, 11 octombrie 2025, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, în România avem cea mai scumpă energie electrică din Europa.

Ministrul Ivan recomandă montarea de contoare inteligente, care transmit datele din 15 în 15 minute şi permit tarife dinamice sau diferenţiate pe diferite intervale ale zilei. El afirmă că în alte ţări utilizarea acestor aparate a redus valoarea facturilor cu 20%.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, că preţul energiei variază de la zi la zi, în funcţie de importuri.

”În ultima lună, bazându-mă pe o analiză a preţului de pe piaţă, am avut în medie megawattul la 154 de euro, comparativ cu Franţa care era la 61 de euro şi, dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor şi la veniturile românilor, da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Sunt datele Eurostat care confirmă acest lucru”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta recomandă montarea de contoare inteligente: ”Un contor pe care nu-l citeşti tu, un contor care transmite datele din 15 în 15 minute şi permite aceste tarife dinamice (…). Transmit în timp real care este consumul, pot să aplice aceste tarife diferenţiate sau dinamice în funcţie de perioada zilei în care consum şi acest lucru a dus la o scădere cu până la 20% în alte state. Nu facem nimic altceva decât să luăm acest model de bună practică şi să-l aducem şi în România”.

Ministrul a explicat că Spania şi Marea Britanie folosesc acest sistem de contoare inteligente. În România sunt mai multe companii care furnizează aceste soluţii, iar un contor costă între 100 şi 200 de euro.

”Oricine poate să-ţi instaleze un contor inteligent. Pot inclusiv să fie cei care livrează, să ofere anumite soluţii care sunt compatibile cu platformele informatice”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat că a plătit 280 de lei factura la energie, o creştere cu aproximativ 30-35%.

