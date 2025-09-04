Cum a convins ministrul Bogdan Ivan trei companii de furnizare a energiei electrice să scadă tarifele sub 1,30 lei

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat joi, 4 septembrie, că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat prețul până la data de 1 iulie.

”Uitându-mă pe comparatorul public de prețuri, am văzut că avem un operator de furnizare care vine cu o ofertă de 1 leu per kWh și toți ceilalți operatori se învârteau în jurul cifrei de 1,50 lei. După o discuție aplicată și foarte fermă din partea mea, ca ministru, împreună cu ANRE și Consiliul Concurenței și această analiză, am văzut mai multe scăderi și avem deja trei operatori pe piața din România, operatori de furnizare a energiei electrice, a căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat prețul până la data de 1 iulie”, a spus ministrul Energiei, după ședința de Guvern.

Bogdan Ivan a arătat că acest lucru îl face să creadă că au înțeles mesajul foarte ferm din partea Guvernului României.

”Tranzităm o perioadă extrem de importantă și avem nevoie, și ca anumite companii care au obținut profituri serioase în România, să țină cont de faptul că în această perioadă complicată trebuie să susținem țara. Și mă bucur foarte mult că au înțeles acest mesaj și prin măsurile pe care le-am discutat împreună cu ei, prin măsurile care voluntar au început deja să le regleze, de a-și optimiza procese, de a-și optimiza achiziții, de a-și optimiza costuri, am reușit să vedem o tendință de scădere deja, care este evident că se va reflecta la facturile viitoare”, a precizat ministrul.

Ministrul a mai spus că legislația din România permite fiecărui utilizator al serviciilor de furnizare a energiei electrice, adică fiecare persoană, companie, în mod gratuit, într-un termen cuprins între 24 de ore și 30 de zile, să schimbe operatorul de furnizare a energiei electrice și să aleagă direct de pe site-ul Autorității de Reglementare în Energie, online, direct de acasă, iar dacă astăzi are o factură de 1,50 euro, din partea operatorului său, selectează zona geografică, județul din care face parte, vede care sunt ofertele și poate să aleagă un operator de furnizare care vine cu oferte la 1,00, 1,20, 1,26 euro.

