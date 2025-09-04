Cum a convins ministrul Bogdan Ivan trei companii de furnizare a energiei electrice să scadă tarifele sub 1,30 lei

Autor: Adrian Zia
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 17:49
608 citiri
Cum a convins ministrul Bogdan Ivan trei companii de furnizare a energiei electrice să scadă tarifele sub 1,30 lei
Imagine ilustrativă FOTO Pixabay

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat joi, 4 septembrie, că avem deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat prețul până la data de 1 iulie.

”Uitându-mă pe comparatorul public de prețuri, am văzut că avem un operator de furnizare care vine cu o ofertă de 1 leu per kWh și toți ceilalți operatori se învârteau în jurul cifrei de 1,50 lei. După o discuție aplicată și foarte fermă din partea mea, ca ministru, împreună cu ANRE și Consiliul Concurenței și această analiză, am văzut mai multe scăderi și avem deja trei operatori pe piața din România, operatori de furnizare a energiei electrice, a căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat prețul până la data de 1 iulie”, a spus ministrul Energiei, după ședința de Guvern.

Bogdan Ivan a arătat că acest lucru îl face să creadă că au înțeles mesajul foarte ferm din partea Guvernului României.

”Tranzităm o perioadă extrem de importantă și avem nevoie, și ca anumite companii care au obținut profituri serioase în România, să țină cont de faptul că în această perioadă complicată trebuie să susținem țara. Și mă bucur foarte mult că au înțeles acest mesaj și prin măsurile pe care le-am discutat împreună cu ei, prin măsurile care voluntar au început deja să le regleze, de a-și optimiza procese, de a-și optimiza achiziții, de a-și optimiza costuri, am reușit să vedem o tendință de scădere deja, care este evident că se va reflecta la facturile viitoare”, a precizat ministrul.

Ministrul a mai spus că legislația din România permite fiecărui utilizator al serviciilor de furnizare a energiei electrice, adică fiecare persoană, companie, în mod gratuit, într-un termen cuprins între 24 de ore și 30 de zile, să schimbe operatorul de furnizare a energiei electrice și să aleagă direct de pe site-ul Autorității de Reglementare în Energie, online, direct de acasă, iar dacă astăzi are o factură de 1,50 euro, din partea operatorului său, selectează zona geografică, județul din care face parte, vede care sunt ofertele și poate să aleagă un operator de furnizare care vine cu oferte la 1,00, 1,20, 1,26 euro.

Memorandumul cu măsuri privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică, adoptat de Guvern
Memorandumul cu măsuri privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică, adoptat de Guvern
Guvernul a adoptat joi, 4 septembrie, un memorandum cu măsuri de reformă a pieței de energie pe termen scurt, pentru a avea prețuri corecte la consumatorii finali, care include reducerea...
Cum este viața fără smartphone timp de 30 de zile: "O lecție pe care nu o voi uita"
Cum este viața fără smartphone timp de 30 de zile: "O lecție pe care nu o voi uita"
Viața fără smartphone poate părea imposibilă în ziua de azi, dar renunțarea temporară la telefon poate avea efecte neașteptate asupra atenției, relațiilor și stării de bine. Momentele...
#pret energie electrica, #scadere pret energie electrica, #ministrul energiei , #factura energie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu cred! Va bagati singur acul in vena?". Gigi Becali a spus tot si a surprins pe toata lumea, in direct la TV
a1.ro
Tinuta aleasa de Viorica Dancila la parada militara de la Beijing. Ce semnificatie ascunsa ar putea avea
ObservatorNews.ro
Directorul celei mai mari banci din Rusia avertizeaza: "Suntem aproape de recesiune"

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum este viața fără smartphone timp de 30 de zile: "O lecție pe care nu o voi uita"
  2. Cum a convins ministrul Bogdan Ivan trei companii de furnizare a energiei electrice să scadă tarifele sub 1,30 lei
  3. Panică în sistemul bancar. Se cere o monedă euro digitală, ca salvare în caz de blackout: „Serviciile de plată, la fel de esențiale ca apa potabilă”
  4. Memorandumul cu măsuri privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică, adoptat de Guvern
  5. Guvernul taie gratuitatea pentru 1,5 milioane de români pentru a face o economie de 21 de milioane de euro. Decizie controversată
  6. Revigorare surprinzătoare a consumului domestic în luna iulie! Ce a provocat creșterea
  7. Măsurile anunțate de ministrul Energiei Bogdan Ivan care ar reduce prețul energiei electrice și ar scădea facturile. Ce înseamnă preț dinamic VIDEO
  8. Firmă fantomă, cu sediu într-o toaletă publică, validată de ANAF. Investigație Recorder: Compania are profituri mai mari decât Coca-Cola România sau Engie
  9. Premieră la Dacia. Se face "sfânta treime" dorită de români: 4x4, cutie automată și consum mic. Plus padele pe volan. Două modele primesc îmbunătățirile GALERIE FOTO
  10. Pană IT: Google nu mai poate fi accesat de o parte dintre români. Problema s-a extins și la YouTube sau Gmail