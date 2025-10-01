Persoanele cu venituri de până în 2.500 - 3.000 de lei ar putea beneficia de un preț mai mic la curent. Anunțul făcut de ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că ia în calcul un proiect de lege prin care să fie blocată deconectarea acelor clienţi vulnerabili care nu îşi permit să îşi plătească facturile şi un mecanism prin care pentru persoanele care au un venit până în 2.500-3.000 de lei să existe un preţ maxim de un leu per kilowatt.

Bogdan Ivan a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că va propune CSAT să mandateze ANRE să regleze piaţa prin mecanisme similare celor din statele din vestul Europei.

”În documentul care merge în CSAT, propun CSAT-ului o decizie prin care se mandatează acest ANRE, care e în viziunea unora din instituţia respectivă independent, inamovibil şi aşa mai departe, să regleze piaţa prin mecanisme similare din statele din vestul Europei, mă refer la Spania, Germania, Franţa, care au nişte mecanisme prin care nu poţi, în momentul de faţă, să mai ai dubii că există acei băieţi deştepţi care fac profituri uriaşe fără să producă un kilowatt de energie în ţara asta. Şi avem exemple de la investigaţii jurnalistice până la alte exemple pe care le vedem, în care sunt companii care nu au un megawatt producţie şi fac sute de milioane de euro. Ce am făcut până acum şi am cerut ANRE-ului să facă e scoaterea unei părţi din potenţiala speculă prin faptul că îi obligăm pe toţi cei care cumpără energie în avans să pună o garanţie de minim 10%, în cazul în care nu-şi respectă contractul, să piardă acei bani”, a afirmat ministrul Energiei.

Ads

El a anunţat că ia în calcul un proiect de lege care să blocheze deconectarea clienţilor vulnerabili.

”În momentul de faţă sunt patru companii care furnizează energia electrică sub un leu şi 30 de bani, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie, pot oamenii să se uite pe comparatorul de preţuri, pot în mod gratuit să opteze să se mute la un alt furnizor care să le dea un preţ mai bun în momentul de faţă. Separat, nu vă spun că iau în calcul un proiect de lege prin care să blochezi deconectarea la acei clienţi vulnerabili, pe de o parte, care nu-şi permit să plătească facturile, şi un mecanism prin care pentru oamenii care au un venit până în 2.500-3.000 de lei să avem un preţ maxim de un leu per kilowatt. Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de faţă, pe care vreau să le operaţionalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă. O mare parte din inflaţia de aproape 10% de acum e cauzată de preţul la energie electrică”, a declarat Bogdan Ivan.

Ads