Prețul energiei ar putea să înceapă să scadă pentru români. O nouă termocentrală ar urma să fie pusă în funcțiune în jumătate de an

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul termocentralei de la Iernut – blocat de ani de zile din cauza insolvenței constructorului și a problemelor juridice – a fost deblocat prin rezilierea contractului cu firma Duro Felguera și executarea garanției de bună execuție.

”Așa cum am promis, ne ținem de plan pentru deblocarea proiectelor strategice care vor întări siguranța energetică a României și vor contribui la scăderea prețului la energie. La Iernut, avem o termocentrală aproape finalizată, dar blocată de ani de zile din cauza insolvenței constructorului și a problemelor juridice. Am reziliat contractul cu Duro Felguera și am executat garanția de bună execuție”, a transmis ministrul Energiei pe Facebook.

Ivan a precizat că, odată desemnat un nou constructor, lucrările pot fi finalizate rapid, având în vedere stadiul avansat al investiției:

Potrivit acestuia, „cu un nou constructor, centrala – finalizată deja în proporție de peste 90% – poate fi terminată în 6–9 luni.”

Ministrul subliniază și impactul pe care proiectul îl va avea asupra sistemului energetic național:

”După pornire, Iernut va adăuga peste 400 MW de energie stabilă în Sistemul Energetic Național”, a afirmat Bogdan Ivan.

El a adăugat că monitorizează constant lucrările și că ministerul va continua să trateze proiectul ca pe o prioritate:

”Urmăresc îndeaproape acest proiect și vom continua să lucrăm cu determinare pentru ca fiecare etapă să fie respectată și finalizată la timp. Continuăm să luăm măsuri ferme pentru a asigura finalizarea tuturor proiectelor strategice, astfel încât România să beneficieze de energie sigură, accesibilă și de investiții care aduc rezultate reale pentru oameni și economie”, a conchis ministrul Energiei.

