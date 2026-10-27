Scade prețul gigacaloriei de la 1 noiembrie, scad și facturile. Cine sunt consumatorii care vor plăti facturi mai mici până în primăvară

Autor: Adrian Zia
Marti, 27 Octombrie 2026, ora 19:22
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Scade prețul gigacaloriei de la 1 noiembrie, scad și facturile. Cine sunt consumatorii care vor plăti facturi mai mici până în primăvară
Calorifer FOTO Pixabay

Românii racordați la sistemele centralizate de termoficare vor înregistra o scădere a prețului final pentru fiecare gigacalorie consumată, începând cu data de 1 noiembrie 2026. Măsura este determinată de aplicarea unei cote reduse de TVA, care coboară de la 21% la 11% pe perioada sezonului rece. Facilitatea fiscală se va aplica la nivel național până la 31 martie 2027, însă sumele economisite efectiv vor fi diferite în funcție de tarifele locale din fiecare oraș.

Impactul reducerii de taxe asupra prețului gigacaloriei

Modificarea fiscală aduce o ieftinire matematică a energiei termice facturate direct către populație, în măsura în care prețul de producție stabilit de operatori rămâne constant.

Scăderea TVA va duce la o reducere de aproximativ 8,3% a prețului final al energiei termice, dacă tariful fără TVA rămâne neschimbat. Astfel, pentru o gigacalorie care costă în prezent 400 de lei, consumatorii ar urma să plătească aproximativ 367 de lei, cu 33 de lei mai puțin. Măsura este prevăzută de Codul fiscal și se aplică în fiecare an, în perioada 1 noiembrie - 31 martie. Prin urmare, nu este vorba despre o nouă reducere de preț decisă de Guvern, ci despre revenirea la cota redusă de TVA pentru sezonul rece, scrie Antena 3 CNN.

Calculele concrete pentru facturile din București

În Capitală, unde sistemul de încălzire centralizată a fost deja pus în funcțiune, abonații Termoenergetica vor simți o scădere directă pe unitatea de măsură a consumului de căldură.

În București, unde încălzirea locuințelor a început deja, prețul unei gigacalorii va scădea de la aproximativ 399 de lei la 366 de lei, dacă tariful de bază rămâne neschimbat. Potrivit datelor publicate de Compania Municipală Termoenergetica București, prețul energiei termice facturate populației este de 283,75 lei/MWh, fără TVA. Acesta reprezintă aproximativ 330 de lei pentru o gigacalorie, înainte de aplicarea taxei. La TVA de 21%, prețul final ajunge la aproximativ 399 de lei pe gigacalorie. De la 1 noiembrie, odată cu aplicarea cotei de 11%, acesta scade la aproximativ 366 de lei. Diferența este de circa 33 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată. De exemplu, pentru un consum de două gigacalorii, economia ar fi de aproximativ 66 de lei, în condițiile în care tariful fără TVA nu se modifică.

Asimetria tarifelor locale și categoriile de beneficiari eligibili

Deși relaxarea fiscală este obligatorie pentru întregul teritoriu al României, costul total de plată rămâne fragmentat din cauza politicilor administrative din fiecare municipalitate. Prețurile diferă în funcție de costurile de producție și distribuție, dar și de subvențiile acordate de autoritățile locale. Dincolo de consumatorii casnici, legislația în vigoare extinde această facilitate și către o serie de instituții cheie.

Conform Codului fiscal, cota redusă de TVA de 11% se aplică energiei termice livrate în sezonul rece către populație, dar și către alte categorii de consumatori. Printre beneficiari se numără spitalele publice și private, unitățile de învățământ publice și private, organizațiile neguvernamentale, unitățile de cult și furnizorii acreditați de servicii sociale, publici sau privați. Reducerea nu se aplică automat tuturor surselor de încălzire. De exemplu, energia electrică utilizată pentru încălzirea locuinței nu beneficiază de această facilitate fiscală sezonieră.

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